EthereumMax : Kim Kardashian condamnée avoir fait la publicité de la cryptomonnaie sur son Insta

Kim Kardashian a accepté de payer une amende de 1,26 million de dollars pour avoir fait de la publicité pour EthereumMax sur sa page Instagram.

La Commission américaine des valeurs mobilières et des changes a déclaré que la star de la télé-réalité avait reçu 250 000 dollars pour faire de la publicité pour la crypto-monnaie, sans révéler qu’elle avait été payée pour le faire.

Une affaire qui ne concerne pas que Kim Kardashian : le boxeur Floyd Mayweather Jr, le basketteur Paul Pierce et les créateurs d’EthereumMax ont été poursuivis par des investisseurs en janvier pour les mêmes raisons.

L’action en justice alléguait qu’ils avaient collaboré pour « promouvoir et vendre de manière trompeuse » la crypto-monnaie dans le cadre d’un système de « pump and dump » destiné à gonfler le prix avant de vendre aux investisseurs.

En dépit de son nom, EthereumMax n’a aucun lien juridique ou commercial avec la crypto-monnaie Ethereum. Jouant sur la confusion avec l’autre célèbre monnaie d’échange virtuelle, EthereumMax a été créée en quelques clics par ses fondateurs, qui ont visiblement tentée de faire un « coup financier ». Car pour créer une cryptomonnaie, rien de plus simple : quelques tutos Youtube, un nom sympa… et beaucoup de marketing. Et à ce titre, la parole des influenceurs et des personnalités pour faire exister et exploser votre monnaie virtuelle est déterminante.

EthereumMax a investi des sommes considérables pour attirer des célébrités telles que Kim Kardashian, produisant un effet de levier attendu pendant plusieurs semaines, faisant gonfler spectaculairement la valeurs de la monnaie… avant un effondrement.

Le secteur des cryptomonnaies est encore largement non réglementé, mais Kim Kardashian rejoint une liste croissante de personnes et d’entreprises sanctionnées pour avoir fait la promotion de ces produits financiers très risqués.