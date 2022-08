Auprès des écoles Espérance banlieues, l’engagement de centaines de volontaires

Chaque jour, plus de 500 volontaires s’engagent dans les quelques 17 établissements ouverts par le réseau Espérance banlieues depuis sa création il y a maintenant 10 ans. Un signe de l’engouement suscité par les métiers de l’enseignement et par la mission de cette association, qui a fait de la lutte contre les inégalités éducatives dans les quartiers prioritaires son cheval de bataille.

Cette année encore, plus de 1000 élèves feront en septembre prochain leur rentrée au sein d’un des 17 établissements du réseau Espérance banlieues. L’association, qui fête cette année son 10e anniversaire, se donne pour mission de prévenir le décrochage scolaire dans les quartiers prioritaires en misant sur une démarche entrepreneuriale. Depuis sa création, des initiatives citoyennes sont ainsi à l’origine des différentes écoles du réseau, qui poursuivent leur mission sous le statut libre d’écoles indépendantes. Et pour mener à bien sa mission éducative et citoyenne, Espérance banlieues sait pouvoir s’appuyer sur le sens de l’engagement de plus de 500 volontaires.

Des citoyens engagés au service des quartiers prioritaires

Investi d’une mission à la fois académique, éducative et citoyenne, le réseau Espérance banlieues étend sa pédagogie au-delà du cadre scolaire classique pour faire de chaque établissement un « lieu de construction intellectuelle et humain », selon les mots du directeur du Cours La Cordée à Roubaix. Grâce à leur statut d’écoles libres, les écoles du réseau disposent en effet d’une plus grande latitude pédagogique. Les professeurs peuvent ainsi assurer un suivi individualisé pour chaque enfant. Ils sont incités à mettre leurs passions à contribution pour enseigner et à s’appuyer sur des méthodes éducatives éprouvées, recommandées par le réseau. Certaines d’entre elles figurent parmi les plus innovantes au monde comme la méthode dite « de Singapour », qui s’impose année après année dans les classements internationaux de mathématiques.

La pédagogie des écoles Espérance banlieues met aussi l’accent sur l’apprentissage des valeurs fondamentales liées à la vie en collectivité comme le respect et la citoyenneté. Les activités périscolaires, les temps de repas et d’aide aux devoirs sont autant de moments privilégiés pour développer les savoirs être ou encore pour découvrir la culture française et ainsi favoriser l’intégration des enfants et de leurs familles à la société. C’est lors de ces temps hors classe que les bénévoles sont particulièrement mis à contribution, prenant le relais du corps enseignant.

Pour Philippine, responsable des bénévoles au sein du réseau Espérance banlieues, « c’est offrir un précieux soutien aux enseignants et développer chez l’élève la notion de don, de gratuité si peu en vogue actuellement. » Loin d’être livrés à eux-mêmes, les enfants s’enrichissent ainsi de relations sociales nouvelles avec des volontaires issus d’horizons divers.

Une diversité de bénévoles et de formes d’engagement

En effet, la diversité des types d’engagement bénévoles au sein du réseau Espérance banlieues est grande. Parmi les initiateurs et Présidents d’établissements, des citoyens acteurs de leurs territoires, parfois chefs d’entreprises à l’image de Laurent Denormandie à Compiègne. Dans plusieurs établissements, aide aux devoirs et autres découvertes pédagogiques sont assurées par des collaborateurs d’entreprises partenaires du réseau au titre du mécénat de compétences. C’est le cas d’Amplegest, entreprise partenaire du réseau, qui offre à ses collaborateurs l’opportunité de s’engager. « Nous avons une quinzaine de collaborateurs qui, les lundis et mardis, vont aider les enfants d’Espérance banlieues à faire leurs devoirs. C’est une joie immense de contribuer au projet et de partager des moments avec les enfants », raconte Marie Saltiel, associée d’Amplegest. Participent également à la vie des établissements des bénévoles retraités, mères de famille ou encore jeunes actifs et étudiants. Et si tous sont au service des enfants, une partie des bénévoles vient plus spécifiquement en aide au personnel des établissements dans leurs fonctions de direction et d’administration notamment.

Un engagement qualitatif et bénéfique

Depuis quelques années, plusieurs jeunes rejoignent les équipes du réseau Espérance banlieues dans le cadre d’un service civique volontaire. Un dispositif qui témoigne du caractère citoyen du volontariat auprès d’Espérance banlieues et favorise la qualité de l’engagement des étudiants grâce à un cadre juridique sécurisant et valorisant.

Reconnaissant de l’engagement de tous ces volontaires sans qui la mission du réseau ne saurait s’accomplir, Espérance banlieues fournit en outre un important travail de cohésion, d’accompagnement et de formation des bénévoles pour faire progresser son œuvre collective, mais aussi chacun des participants.

« Les bénévoles du réseau Espérance banlieues partagent une volonté de contribuer à offrir des perspectives et un avenir meilleur aux jeunes. Et cela leur procure de la joie, une joie profonde, celle de voir un enfant grandir, et c’est cela qui alimente le sens de leur action. La réussite de ses écoles est le fruit d’une équipe soudée au service de l’élève et les bénévoles ont toute leur place dans la pédagogie et l’éducation » conclut Philippine, responsable des bénévoles du réseau.