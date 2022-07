5 conseils pour tirer le meilleur parti de votre téléviseur

Allumez la télé et tout va bien ? Même pas proche ! Votre téléviseur peut faire plus que vous ne le pensez. On vous donne cinq conseils pour tirer le meilleur parti de votre écran.

Les téléviseurs modernes offrent généralement une image nette, des couleurs vives et un son de qualité ? C’est vrai, du moins si les utilisateurs effectuent les réglages appropriés. Parce que même les modèles les plus chers n’exploitent souvent pas suffisamment leur potentiel départ usine. Quelques clics suffisent pour améliorer le plaisir de la télévision.

Paramètres du téléviseur que vous devez modifier

Réglez la netteté sur « 0 ».

Cela peut sembler étrange, mais vous devriez baisser complètement la netteté de votre téléviseur dans les paramètres. Parce que plus la netteté est élevée, plus la perte de détails optiques est importante. Il faut un peu de temps pour s’y habituer au début, mais ça vaut le coup. Essayez !

Corriger les paramètres de couleur sur le téléviseur

L’image de votre téléviseur est-elle pâle et manque-t-elle de contraste malgré la dernière technologie OLED ou QLED ? Dans de nombreux cas, cela est dû à de mauvais paramètres de couleur. Si vous ne le configurez pas correctement ici, soit vous aurez une image trop laiteuse si vous jouez au Casino777 casino en ligne, soit vous donnerez au présentateur de nouvelles un teint rougeâtre. Les fabricants proposent des paramètres tels que « Dynamique » ou « Cinéma » dans les options d’image de leurs téléviseurs, que vous devriez absolument essayer.

Activer le HDR dans les paramètres

De nombreux Européens possèdent désormais un téléviseur 4K. Avec de tels téléviseurs, vous devez – si disponible – activer la technologie TV High Dynamic Range (HDR) . Il offre des couleurs plus vives et de meilleurs contrastes pour le contenu pris en charge. Pour pouvoir en bénéficier pour les jeux et les films, il faut cependant activer au préalable la fonction pour chaque source dans les réglages de votre téléviseur.

Chez des constructeurs comme Sony, LG, Samsung et Philips, la fonction est parfois assez cachée. Bien que Philips et LG listent le HDR dans le menu des paramètres généraux, ils le cachent derrière les termes « HDMI Ultra HD » ou « Ultra HD Deep Color ».

Chez Samsung, le HDR est activé comme suit : Réglages > Image > Réglages experts > Activer HDMI UHD Color pour le port HDMI utilisé. Pour Sony : Paramètres > Entrées externes > Format du signal HDMI > Format optimisé.

Réglez les paramètres de son sur le téléviseur

Lorsque vous regardez la télévision, avez-vous parfois du mal à comprendre les dialogues ? Cela peut être dû au fait que les nouveaux appareils ont des haut-parleurs bien pires. Les téléviseurs intelligents plats manquent simplement d’espace pour de grands haut-parleurs avec un son riche, en particulier dans les modèles avec des diagonales d’affichage plus petites. Pour plus d’intelligibilité lors des conversations, activez l’option « Voix claire » dans les paramètres audio de votre téléviseur.

Le bon pas de siège

Un bon téléviseur n’est d’aucune utilité pour quiconque s’il ne peut pas maintenir l’espacement approprié des sièges. Pour le déterminer, utilisez la formule suivante : la taille de l’écran du téléviseur en centimètres (située au dos de l’appareil) multipliée par un facteur de 2,1. Pour un téléviseur de 40 pouces, cela signifie : 101,6 cm x 2,1 = 213,36 cm. Vous devriez donc vous asseoir à deux bons mètres de distance. Si vous regardez le programme en qualité SD, le multiplicateur passe à 3, avec un contenu 4K, il se réduit à 1,5.

Essayez les paramètres de jeu sur le téléviseur

Vous aimez jouer sur la console de jeux ? Alors vous devez absolument savoir que de nombreux téléviseurs sont livrés avec des paramètres spéciaux pour les jeux. Dans le soi-disant mode de jeu, un affichage d’image plus fluide et, surtout, moins de retard (input lag) est promis. Ceci est particulièrement important dans les jeux en ligne et peut être un avantage crucial dans les jeux de tir à la première personne.