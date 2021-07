Photos de vacances : notre sélection d’apps et services en ligne

En vacances, « il y a le ciel, le soleil et »… les photos de vacances, pourrait poursuivre la chanson. Véritable extensions de nos bras hâlés – allez, soyons franches -, que ce soit en bord de mer ou à la montagne, les smartphones vont faire clic-clac à tout-va cet été – ah ! les souvenirs.

En prévision, voici une sélection (non exhaustive) d’applications et d’outils en ligne pour stocker ses clichés, afin d’en profiter et, si l’on souhaite – dans les moments de nostalgie -, pouvoir passer l’hiver au chaud.

Hubside.Photo, le gestionnaire photo 360° (à l’ombre)

La crise sanitaire incite les Français.es à « rester au pays » cet été ? Un sondage YouGov (pour Hubside) vient de révéler que la destination la plus photogénique, selon les Hexagonaux, n’était autre que leur pays (55 %). Les monuments historiques, les plages de la Côte d’Azur, les vignobles verdoyants : les hashtags aux couleurs de la France ne manqueront donc pas, pendant deux mois. Avec Hubside.Photos, il sera même possible de créer et partager instantanément ses albums en ligne avec des proches (via un lien sécurisé). Et si l’on est plutôt du genre « vieille école » et préfère les tirages, le site a noué un partenariat avec une petite start-up qui débute, dans le domaine de la photo, puisqu’il s’agit de… Fujifilm, spécialiste des tirages depuis plus de 80 ans, qui vous permettra de conserver toutes vos impressions d’été.

« La photographie a beaucoup évolué ces dernières années, notamment avec l’arrivée des smartphones. En tant que partenaire des moments de vie des Français, Hubside a embarqué dans sa technologie des solutions qui permettent de stocker ses photos, de les partager avec ses proches et de les retrouver facilement », résume Alexandre Hampe, COO d’Hubside.

Lalalab, l’appli pour imprimer votre été

En parlant d’impression, justement, Lalalab (anciennement Polagram) est une application créée en 2012 qui permet d’ « imprimer le plus simplement possible » les photos de son smartphone. Simple, intuitive, sympathique – dans l’air du temps, en somme -, elle a déjà permis l’envoi de plusieurs millions de photos à travers le monde. Comme quoi, cette « vieille école » du tirage n’est en définitive pas si has been…

Quelle que soit l’occasion (vacances, fête des mères, anniversaire de votre chat), les équipes Lalalab redoublent de créativité pour confectionner des produits pop (ascendance girly éventuellement) au design « happy culture ».

Snapseed, la retouche photo à portée d’index

Halte aux discours nauséabonds sur «celle-qui-saura-le-mieux-retoucher-sa-photo-pour-attirer-le-regard-en-moins-de-trois-secondes-afin-de-taper-dans-l’œil-de-tel-ou-tel-directeur-artistique-(ou-autre) ». Que l’on soit saturation à fond, contraste exagéré ou couleurs froides, si l’on retouche ses photos, c’est avant tout pour se faire plaisir. Pour ce faire, autant posséder les meilleurs outils (non ?). Avec beaucoup de fonctionnalités et une interface très intuitive, Snapseed (Google) s’offre le luxe de rivaliser avec certains des meilleurs logiciels de retouche photo en ligne, tels que Photoshop (excusez).

Vous êtes adeptes du « no filter » ? En plus de permettre rognage, redressement, cadres, réglage de profondeur de champ (etc.), l’appli dispose d’un outil pour créer des filtres qui conviendront à votre sensibilité. Ou comment glisser tout doucement vers le #MyFilter ?

Adobe Première Rush, pour créer des vidéos

On ne présente plus la suite bureautique Adobe. Avec son appli Première Rush, vous pourrez désormais créer vos films à partir… de vos photos ! Là aussi, les possibilités de retouche sont légion. Quant au montage – nous parlons de vidéo tout de même -, l’interface, intuitive, offre une palette de fonctionnalités assez fournie. Vous pourrez, par exemple, ajouter du texte à votre film, jouer sur la vitesse, superposer plusieurs photos ou encore insérer des animations graphiques, pour « augmenter » votre vidéo – que vous pourrez ensuite partager (très facilement) sur les réseaux sociaux ou la Toile.

Un peu à la manière de Pinterest, le hashtag MadeWithRush permet de s’inspirer (de copier légèrement, pourquoi pas – on ne va pas se mentir) des œuvres déjà partagées. Mais aussi (et surtout) de bénéficier d’astuces en tout genre, ainsi que des nouvelles potentialités de l’appli. Si vous vous languissez sur la plage, n’attendez plus et installez-là (essai gratuit) : « Moteur, couché de soleil sur mer calme, première ! ça tourne et… action ».

Prisma, ou l’art pour tous.tes

Enfin, parce qu’on est en vacances, pourquoi ne pas « jouer » à l’artiste ? Simple, efficace, ludique, l’appli Prisma est un éditeur de photos qui transforme vos clichés en masterpieces – avec, là aussi, une version payante pour débloquer davantage de possibilités. Que vous soyez amateurs.rices de surréalisme ou de fauvisme, vous serez servi.e.s. Avec une petite mise en garde cependant : passion filtres exigée – encore une fois, on est en vacances : on est en droit d’exiger un peu de facilité.

N’oubliez pas, surtout, de conserver vos clichés (ou vidéos), pour frimer ou, tout simplement, partager de bons moments, à la rentrée, avec vos collègues ou… avec vous-même. Quelqu’un a parlé de reconfinement ?