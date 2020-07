Expo d’été : Louis de Funès s’invite à la Cinémathèque Française 

Elle devait ouvrir ses portes le 1er avril 2020, mais covid-19 oblige, l’exposition de la Cinémathèque Française sur Louis de Funès s’est vue reportée de quelques mois. Ce mercredi 15 juillet, c’est (enfin) avec plaisir qu’elle vous accueille.

Un acteur français à l’honneur pour la première fois

C’est une première pour la Cinémathèque Française. Mettre en avant un acteur français n’avait encore jamais été fait. C’est Louis de Funès qui a l’honneur d’inaugurer cette toute nouvelle exposition. Comme l’explique Alain Kruger, commissaire de l’exposition, dans les pages du Parisien « Dans une maison où il n’a pas eu sa place, c’était important de lui rendre hommage ».

Un véritable trésor national

En ces temps de crise et de remise en question, on peut dire que les films et le jeu d’acteur à la de Funès n’ont jamais été autant d’actualité pour dérider les foules ! « Boudés par la critique, ses succès continuent pourtant à faire rire les enfants de tous âges » affirme alors Monsieur Kruger sur le site de la Cinémathèque. Selon lui, les films de Louis de Funès sont de l’ordre du « trésor national ».

Dans les conversations mondaines, en famille et même à l’école, de Funès est toujours d’actualité et l’engouement autour de l’acteur est toujours aussi présent. Pour preuves, les rediffusions de ses films à la télévision ont toujours autant de succès et on se perd tous à rire à gorge déployée devant les scènes cultes de L’aile ou la cuisse. Durant le confinement, La grande vadrouille et La folie des grandeurs ont respectivement rassemblé 5 millions et 4 millions de téléspectateurs. Des scores à fait pâlir le cinema français actuel ?

Louis de Funès, ce héros français

Pour Frédéric Bonnaud, directeur de la Cinémathèque, il était « normal de faire venir le plus grand comique français (à la Cinémathèque), qui reste le héros de cinq générations ». Au programme de cette rétrospective, 300 oeuvres liées à l’artiste : maquettes, souvenirs, extraits de films, costumes… de quoi faire revivre l’un des plus grands comiques du cinéma français.

On vous donne donc rendez-vous à Paris, du 15 juillet 2020 au 31 mai 2021 !