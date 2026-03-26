Paris : des cours de yoga au cœur du Musée Gustave Moreau

Un lieu plutôt insolite pour faire du yoga. Le Musée Gustave Moreau propose en ce moment, dans l’atelier du 2ᵉ étage, des séances de yoga au milieu de ses tableaux les plus prestigieux. Ces cours complets combinent une phase dynamique pour détendre les muscles et évacuer les tensions, et une autre période plus lente axée sur le relâchement en profondeur. Ils se terminent toujours par un temps calme de méditation guidée face à une œuvre d’art.

C’est le moment de faire du yoga autrement. Le Musée Gustave Moreau propose depuis quelques semaines des cours de yoga exclusifs au sein de l’atelier du peintre symboliste (au 2ᵉ étage), 14 rue de la Rochefoucauld (Paris 9e). Donnés par la professeure Camille Voituriez, ces cours intégraux mêlent phase dynamique de détente des muscles et d’évacuation des tensions, et période plus lente inspirée du yin yoga, axée sur le relâchement en profondeur. En fin de séance, il y a un temps de méditation guidée face à une œuvre du musée, pour établir un lien entre art et bien-être.

Des séances de yoga jusqu’au 22 juin

Figure majeure du symbolisme, Gustave Moreau se distinguait par un style foisonnant et onirique, chargé de mythologies et d’éléments bibliques. Riches en couleurs et en symboles, ses œuvres invitent à la contemplation. Elles sont donc parfaites pour une séance de yoga, une pratique ancrée dans la méditation.

Adressés à tout le monde, les cours ont lieu jusqu’au 22 juin 2026, tous les lundis, de 18h30 à 19h30. Après le 23 mars, il y aura une séance le 13 avril, le 4 mai, le 25 mai, le 1er juin et le 22 juin. A noter, chaque personne doit emmener son tapis. Une fois sur place, les participants sont installés devant un tableau.

Une approche plus sensorielle et incarnée du yoga

Face aux œuvres de Gustave Moreau, les visiteurs pourront expérimenter une approche plus sensorielle et incarnée du yoga. Le coach les guide, leur apprend à approfondir leur respiration, à relâcher la tension au bon moment et à concentrer leur attention. Dans cette configuration, le visiteur passe aussi du simple spectateur à l’acteur plein.

Cette union entre peinture et bien-être répond à un besoin contemporain fort, celui de pouvoir vivre la culture autrement, de manière plus immersive, plus consciente et plus personnelle. Mais le Musée Gustave Moreau n’est pas le seul établissement à offrir cette méthode unique.

D’autres musées offrent les mêmes cours

En effet, plusieurs autres musées proposent actuellement des cours de yoga. Comme le Musée du Louvre (jusqu’au 27 mars), le Musée national Jean-Jacques-Henner (jusqu’au 20 juin), le Musée d’Art moderne (jusqu’au 18 juin) et le Musée d’Orsay (sessions sporadiques).

Au Musée d’Orsay, le yoga est présenté comme un médium de transmission intergénérationnelle, pensé pour la famille (séance réservée aux adultes et aux enfants de 6 à 12 ans). Cette pratique millénaire aide petits et grands à se reconnecter à leur corps et à atteindre la plénitude ensemble. Au carrefour du bien-être, du mouvement et de la contemplation, elle séduit un large public en quête de sens.