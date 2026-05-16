Fête des mères : les Français préfèrent exprimer leur amour par des cadeaux plutôt que par des mots

Selon une étude VistaPrint, les Français préfèrent davantage remettre un cadeau pour la Fête des mères que de devoir dire ou écrire « Je t’aime ». Cette incapacité à verbaliser leur amour ne signifie pas une absence de sentiments, mais une prédilection pour des modes de communication détournés capables de désamorcer des échanges potentiellement trop chargés en émotions.

La Fête des mères, qui tombe cette année le dimanche 31 mai en France, est le jour officiel pour exprimer son amour à sa maman. Si certains écrivent des poèmes, d’autres disent simplement « Je t’aime maman ». Ces quelques mots, faciles à énoncer, sont pourtant de moins en moins prononcés. C’est ce que nous apprend une enquête menée en avril 2026 par l’institut Pollfish pour VistaPrint auprès de 1 000 adultes. Selon ce sondage, l’expression directe de l’affection devient un exercice délicat pour une majorité de Français, transformant le cadeau en un vecteur privilégié des émotions inexprimables.

De plus en plus difficile de dire simplement « Je t’aime »

En effet, si 78,2 % des Français ont l’intention d’offrir un présent à leur mère cette année, seuls 30,2 % comptent lui dire « Je t’aime ». Pour plus de la moitié (51,4 %), ces trois mots s’avèrent difficiles à débiter. Cette pudeur verbale s’étend à d’autres mots du champ lexical de la Fête des mères comme « Merci ».

Ainsi, 20,6 % des personnes interrogées éprouvent toutes les peines du monde à prononcer ce vocable. Cette incapacité à verbaliser son amour ne signifie pas une absence de sentiments. Elle dénote plutôt d’une préférence pour des modes de communication détournés, jugés moins chargés en émotions. Comme l’humour (choisi par 47,3 %) et les actes concrets (33,8 %).

La personnalisation des cadeaux prend de l’ampleur pendant la Fête des mères

Les actes concrets passent principalement par la remise de cadeaux. Sur ce point, les classiques fleurs et chocolats continuent de séduire (54,9 % des acheteurs de présents). Toutefois, il y a une nouvelle dynamique : la personnalisation. De plus en plus de Français optent pour des cadeaux personnalisés afin d’exprimer autrement leurs sentiments que par une effusion. Ils sont 37% à le faire, selon le sondage de VistaPrint.

Les plus plébiscités sont le livre photo (37 %), la carte personnalisée (30,5 %) et les impressions photo (25,1 %). Ces formats permettent de raconter une histoire, d’inscrire plus facilement des mots et de concrétiser le lien familial. C’est ce que propose une entreprise comme VistaPrint (www.vistaprint.fr), spécialiste dans la création de supports imprimés.

Une communication non verbale peut toutefois avoir des inconvénients

Si chacun a sa façon d’exprimer son amour, une communication non verbale peut toutefois avoir des inconvénients. Selon le sondage VistaPrint, une large majorité de Français (63,5 %) confesse avoir des choses importantes à dire à leur mère sans jamais franchir le pas. Ce silence engendre parfois des regrets (42,8 % des Français) et empêche d’exprimer ce qu’on ressent au moment où le besoin se fait sentir (38,6 %). Pis, il laisse place à des secrets : 31,4 % des Français ont déjà caché quelque chose à leur mère, principalement lié à des relations amoureuses (23,46 %) ou à des difficultés personnelles (23,63 %).

Pour les mères, le plus beau cadeau des Fêtes des mères serait de voir leurs enfants et compagnon ailleurs ce jour-là

Si les gens moins expressifs trouvent dans le cadeau un meilleur moyen de témoigner leur amour à leur maman, un sondage IFOP pour Le Parisien de mai 2025 révèle que les mères n’aiment pas tous les types de cadeaux. Elles détestent en particulier les appareils électroménagers ou de produits d’entretien (40%), les accessoires de décoration pour la maison (32 %) et les outils de jardinage (27 % des mamans les considèrent comme des cadeaux inappropriés pour cette occasion).

Selon cette même enquête, les femmes admettent que le plus beau cadeau de Fête des mères serait que leurs enfants soient ailleurs ce jour-là qu’auprès d’elles (80%) et que leur compagnon « dégage de la maison au moins pour la journée »…Elles préfèrent passer un bon moment entre copines, autour d’un brunch notamment.