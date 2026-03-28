Arbre européen de l’année : la Lituanie détrône la Pologne

La Pologne ne fera pas la passe de cinq. Le titre de l’Arbre européen de l’année revient en 2026 à un chêne commun situé en Lituanie. Âgé de quatre siècles, cet arbre enraciné dans le village de Rukai a été élu parmi 12 beaux spécimens européens, dont un super ginkgo biloba, le candidat de la France cette année. Celui-ci a fini neuvième.

Après le hêtre polonais l’an passé, vieux de 300 ans, c’est un arbre lituanien qui remporte la 15e édition du concours « Arbre européen de l’année ». Il s’agit d’un chêne commun (Quercus robur L.) implanté dans le village de Rukai, dans le comté de Klaipéda. Âgé de quatre siècles, ce chêne de Laukiai est une véritable star dans la petite localité. Les habitants lui accordent une attention particulière, en aménageant le site, en lui dédiant une fête, et en organisant des retrouvailles tout autour.

L’Arbre européen de l’année célèbre la beauté et l’histoire des arbres

Organisé chaque année depuis 2012 par la fondation tchèque Environmental Partnership Association (EPA), le concours de l’Arbre européen de l’année met en lumière des arbres qui sont des symboles du patrimoine naturel et culturel de leur pays. Il célèbre aussi leur beauté et leur histoire.

Plusieurs pays européens participent à cette compétition chaque année. Chacun vote son meilleur arbre en début d’année, puis un vote européen a lieu en février. Les résultats sont donnés en mars (cette année le 24 mars), au cours d’une cérémonie qui a lieu au Parlement européen, à Bruxelles.

L’Arbre européen de l’année en 2025 était un hêtre polonais de 300 ans

Cette année, 12 arbres étaient en lice pour le concours, contre 16 en 2025. Ils ont été départagés avec un nouveau système de points, 32. 902 au total, attribués aux arbres par plus de 200.000 votants uniques. Le gagnant, le chêne de Laukiai, a obtenu 6.153 points. Il est suivi au classement par un vieux pommier sauvage de Slovaquie et un arbre tordu de Pologne.

Le chêne de Rukai succède à un hêtre polonais de 300 ans (« Cœur des collines de Dalkowskie ») élu en 2025. La Pologne était détentrice du titre depuis quatre éditions (2025 ; 2024 ; 2023 ; et 2022). Avant elle, l’Espagne a remporté le trophée en 2021, avec un chêne vert millénaire de Lecina, surnommé « l’arbre aux sorcières.

Le ginkgo biloba, représentant français, a fini neuvième

En 2026, la France était représentée au concours par un ginkgo biloba, qui trône au domaine Saint-Hilaire de Meung-sur-Loire. Il a été élu arbre français de l’année, le 15 janvier dernier. Ce somptueux spécimen de 27 mètres de haut a plus de 170 ans. Il appartient à une espèce qui existait déjà du temps des dinosaures.

Ce ginkgo biloba est malheureusement arrivé en neuvième position du concours de l’Arbre européen de l’année. L’année dernière, le représentant français, le chêne paisible de l’abbaye Saint-Maurice, à Clohars-Carnoët dans le Finistère, avait fini treizième. Ce chêne pédonculé a entre 200 et 250 ans.