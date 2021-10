Quelle barquette plastique jetable pour restaurant utiliser ?

Choisissez la bonne barquette plastique jetable pour votre restaurant !

Depuis la période de restriction sanitaire qui a favorisé la vente à emporter et les livraisons à domicile, tous les restaurants en ont besoin. La barquette alimentaire est l’ustensile qui nous vient en tête naturellement quand il s’agit d’emporter un plat.

Mais depuis qu’elle est devenue très demandée, des questions se posent autour de cet accessoire. Comment bien les choisir ? À quel prix l’acheter ? Où en trouver ? Nous répondons à ces interrogations sur la barquette plastique jetable dans cet article.

Comment choisir votre barquette plastique jetable ?

Les barquettes alimentaires mises en vente sur le marché doivent respecter certaines régulations. Pour cette raison, l’Agence de Sécurité Alimentaire préconise la vérification de la qualité du produit. Elle appuie surtout sur la sécurité des matériaux de fabrication de la barquette. En général, vous pouvez trouver une barquette plastique jetable de qualité auprès d’un fournisseur fiable. Mais si vous êtes pointilleux, voici les critères que vous prendre en compte :

Le type de plastique : Les plastiques ne conviennent pas tous à la conservation alimentaire. Ceux qui sont compatibles à cet usage sont ceux qui sont fabriqués avec du polypropylène ou PP. Donc, elles sont à privilégier.

L’étanchéité de la barquette : Il est également important que la boîte en plastique soit bien sécurisée pour le transport des aliments. En gros, il faut qu’elle soit capable de retenir les liquides pour plus de confort d’utilisation.

Les dimensions : En fonction de vos besoins, commandez les barquettes à la bonne taille. Les fournisseurs les proposent en différentes tailles qui conviendront à vos plats.

Vous pouvez également tenir compte du système de fermeture de la barquette. Il faut toutefois qu’il soit à la fois solide et simple à utiliser pour les clients de votre restaurant.

À quel prix acheter une barquette plastique alimentaire ?

Le prix d’une barquette plastique jetable varie généralement en fonction de son type et de sa fabrication. Par exemple, celles qui disposent de plusieurs compartiments et qui sont biodégradables coûtent plus chères. Ainsi vous pouvez trouver des boîtes en plastiques allant de 8 € à plus de 100 €.

Cependant, vous pouvez aussi investir dans des barquettes alimentaires qui sont réutilisables. Il s’agit des versions écologiques qui sont multi usages. En revanche, ces modèles récupérables sont plus chers, et ne sont pas forcément pratiques à utiliser pour un restaurant.

Où trouver les meilleures barquettes à usage unique ?

Si vous cherchez des barquettes plastiques jetables, l’idéal c’est d’en chercher auprès d’un fournisseur ou un grossiste. En effet, la différence de prix peut être flagrante entre un vendeur en détail et un vendeur en gros. D’autant plus que vous pouvez bénéficier d’une remise la plupart du temps en choisissant d’acheter chez un producteur.

Sinon, vous pouvez également en chercher dans les grandes surfaces qui proposent aussi des prix intéressants. De plus, auprès des grands commerces, vous avez la possibilité de vérifier en main le produit à acheter. Enfin, n’hésitez pas à comparer les prix avant d’effectuer votre achat.