Les conséquences du manque de sommeil sur le travail

Le travail c’est la santé… Mais le sommeil également. Irritabilité, stress, fautes de concentration, baisse de la mémoire… Les nuits difficiles entraînent avec elles de lourdes conséquences. Bien dormir est pourtant indispensable pour être performant dans son travail. Il est donc primordial de contrôler son sommeil. Mais alors, quelles sont les astuces pour s’assurer des nuits de qualité ? Précisions.

Qui dort mal, travaille moins bien. Dans le milieu professionnel, une carence dans les heures de sommeil altère inévitablement les performances et donc la productivité. En effet, le manque de sommeil bouleverse l’équilibre de l’organisme. Par conséquent, la fatigue entraine une baisse de la créativité, de la lucidité, des capacités mémorielles ou encore décisionnelles. Par opposition, elle renforce l’irritabilité, l’impatience ou bien le mal-être. Heureusement, des techniques existent afin de lutter contre les problèmes d’endormissement.

Une gestion des émotions affaiblie :

Après une nuit agitée, la bonne humeur est rarement au rendez-vous. Effectivement, une personne fatiguée va être aisément irritable, stressée et agacée pour des détails. Un individu en manque de repos fait moins preuve de patience, sera moins jovial et va voir son empathie affaiblie envers ceux qui l’entourent.

Les conséquences sont logiques puisque le manque de sommeil affecte les émotions. Ces dernières sont moins bien gérées et prendront rapidement le dessus sur l’individu fatigué. De quoi compliquer les relations professionnelles que la personne entretient avec ses collègues et sa hiérarchie.

Une productivité impactée :

Un cerveau fatigué est moins créatif. Après une nuit blanche, les idées sont en veilleuse. Le professionnel est donc moins inventif et innovant. La confusion liée à la fatigue rend aussi plus difficile la prise de décision et la tenue de raisonnements sensés. La capacité de réflexion est donc touchée et dès lors l’individu sera freiné sans ses missions professionnelles.

Une personne fatiguée voit également ses capacités cérébrales amoindries. Lors de la phase du sommeil paradoxal, étape essentielle du cycle du sommeil, l’information à court terme est transformée en information à long terme. C’est ici que le cerveau renforce et consolide la mémoire. Une bonne nuit de sommeil régénère donc les facultés cérébrales. Il est alors plus simple pour un professionnel d’intégrer et de stocker de nouvelles données. Celui-ci sera donc plus facilement concentré, assimilera plus rapidement les concepts, et par voie de conséquence, sera plus productif et efficace au travail.

Des règles simples pour bien dormir :

Rappelons une règle de base : un minimum de 7 heures de sommeil par nuit est idéal pour un réel repos. Ensuite, pour ré-apprivoiser son sommeil et se réveiller en forme, il faut agir sur plusieurs points.

Tout d’abord, afin de tomber au mieux dans les bras de Morphée, il est indispensable d’avoir une literie de qualité et confortable. Dormir sur un matelas Emma assure une nuit paisible et un sommeil réparateur. Il est aussi important de respecter son horloge biologique, et regagner son lit dès que les premiers signes de fatigue se font ressentir. Le train du sommeil ne passe qu’une fois en gare.

Evacuer la pression avant de se coucher garantit également une amélioration du temps de repos. Couper tous les écrans plus d’une heure précédant l’endormissement est également recommandé. Ajouté à cela, une bonne hygiène de vie permet un sommeil plus réparateur. Il ne faut cependant pas pratiquer de sport avant d’aller se coucher. Enfin, un dîner léger facilite l’endormissement, tout comme les infusions à la verveine, camomille ou mélisse.