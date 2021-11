Décédée il y a maintenant plus de dix ans, la chanteuse Amy Winehouse n’en finit pas de marquer les esprits. Son look, sa personnalité, mais surtout ses compositions et son timbre de voix si particulier font de cette artiste quelqu’un que le monde de la musique ne risque pas d’oublier. Londres lui consacre une superbe exposition, intitulée « Amy: Beyond the Stage ». L’occasion d’un week-end ?

Alors qu’elle n’a que 27 ans, la chanteuse aux influences très éclectiques décède, le 23 juillet 2011, des suites d’une alcoolisation massive. Ce vendredi s’ouvre une exposition qui lui est entièrement consacrée, au musée du design de Londres. Sa vie, sa musique et son héritage sont à l’honneur dans cette rétrospective « Amy: Beyond the Stage » qui lui rend hommage.

Raconter l’histoire d’Amy

Maria McLintock, commissaire adjointe de l’exposition s’explique au micro de BFM TV : « Ce que nous avons essayé de faire avec cette exposition, c’est de raconter son histoire en tant que personne créative, en tant que musicienne incroyable, en tant qu’icône de la mode, mais aussi d’inclure des objets rares dont ses fans ont peut-être entendu parler, mais qu’ils n’ont jamais vus auparavant ». Si vous avez la chance de pouvoir vous y rendre, vous pourrez ainsi observer des paroles manuscrites d’albums inédits que personne n’a encore montrées. Sans parler de sa toute première guitare…

Un talent qui inspire encore et encore

Dix ans après sa mort, de nombreuses personnes écoutent encore sa musique et même des très jeunes qui ne l’ont pas forcément connu de son vivant. Preuve que son talent traverse les générations et qu’elle continue d’inspirer de jeunes artistes.