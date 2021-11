Smartphones : nos meilleures offres Black Friday

Le Black Friday marque le début de la période des achats de Noël et un des meilleurs moments de l’année pour changer de smartphone. Avec toutes les promotions, difficile de savoir où donner de la tête. Ci-dessous, parmi les meilleures offres disponibles, focus sur celles d’Hubside.Store, d’Amazon et de la Fnac, pour dénicher votre nouveau smartphone sans vous ruiner.

Compliqué parfois de faire le tri dans toutes les réductions proposées avant et pendant le Black Friday concernant les smartphones. Trouver la meilleure offre peut même parfois devenir un vrai challenge. Pour vous faire gagner du temps, nous vous proposons une sélection (une autre) des meilleures offres Black Friday. Des affaires à saisir avant que les stocks ne soient écoulés, alors pas une minute à perdre !

Promotions sur les iPhones 8 chez Hubside.Store

Le spécialiste de la vente des objets connectés propose des offres quasi inédites sur les iPhones reconditionnés. Ainsi, moyennant un remboursement différé, vous pourrez tout simplement acquérir un iPhone 8 64Go pour… 1 euro !

Le bon plan ne s’arrête pas là puisque via le même système, l’iPhone 12 Pro est disponible pour 99 euros tandis que les iPhones X et 11 64 Go sont affichés à 9 euros. Enfin, l’iPhone XR 64 Go pourra être acquis (avec une enceinte Bluetooth Blaupunkt) pour 79 euros.

En plus de profiter de prix avantageux et de faire un geste pour la planète, l’achat d’un produit Hubside.Store reconditionné est gage de qualité : la chaîne de magasin dispose de son propre atelier de reconditionnement en France.

Grosses promotions sur les smartphones Androïd chez Amazon

Quelques jours avant le jour officiel du black friday, vendredi, Amazon a déjà dévoilé d’intéressantes offres sur une grande variété de smartphones tournant sur Androïd : jusqu’à 250 euros de réduction sur ceux de la marque Oppo et 260 euros sur certains Samsung Galaxy.

Les smartphones OnePlus ne sont pas en reste avec des réductions notables. Même constat du côté des produits Xiaomi avec jusqu’à 110 d’économies.

Une offre sur les smartphones Samsung à ne pas manquer à la Fnac

260 euros de réduction sur le Samsung Galaxy S20FE neuf, c’est l ‘attrayante offre proposée par la Fnac cette année. Avec un indice de réparabilité de 8,1, un écran 6,5 pouces, 128 Go de mémoire, la fonction double SIM et 6 coloris disponibles, un des derniers modèles de chez Samsung devient accessible (450 euros) avec une réduction de plus d’un tiers (34%) par rapport à sa valeur initiale (799 euros).

Toutes ses alléchantes promotions devraient aiguiser les appétits, alors foncez avant qu’il ne soit trop tard !