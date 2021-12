Audrey Tautou : une icône qui se fait rare

Révélée à la suite du succès du film Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain en 2001 dans lequel elle joue le personnage principal, l’actrice Audrey Tautou a pris ses distances avec le cinéma. Un souci d’anonymat peu surprenant, tant l’actrice fait preuve de discrétion en dehors des plateaux et dans sa vie privée.

Audrey Tautou, 33 films et puis s’en va ? La comédienne française, rendue mondialement célèbre par le film Amélie Poulain il y a vingt ans, se fait de plsu en plus rare. Retour sur le parcours de l’une des actrices phares des années 2000 qui préserve son jardin secret avec la plus grande discrétion.

33 films en 23 ans de carrière

Voilà maintenant quatre ans qu’Audrey Tautou ne s’est pas rendue sur un plateau de cinéma. Si la pandémie de la Covid-19 a profondément ralenti le rythme des sorties en salle, il n’est cependant pas dit que l’on revoit la comédienne de sitôt. L’actrice de 45 ans s’est fait tout d’abord repérer en 1999 dans Vénus Beauté et Le Libertin. En 2001, la consécration liée au Fabuleux Destin d’Amélie Poulain lui permettra d’enchaîner les rôles dans des films à succès : L’Auberge espagnole (2002), Un long dimanche de fiançailles (2004), Ensemble c’est tout (2007), Coco avant Chanel (2008), La Délicatesse (2011), Des vents contraires (2011) ou encore Thérèse Desqueyroux (2012).

A partir de 2013, l’interprète fait son retour dans des grosses productions comme L’Ecume des jours ou bien Casse-tête chinois. Une année durant laquelle elle devient même maîtresse de cérémonie du Festival de Cannes. Audrey Tautou décide ensuite de freiner le rythme, avec seulement 7 films en 8 ans. Une prise de recul nécessaire pour une comédienne en quête de discrétion.

Une femme discrète

A l’époque des paparazzi, de la presse people et des réseaux sociaux, il n’est pas rare d’avoir énormément d’informations sur la vie privée des célébrités. Certaines stars jouent la carte de la transparence, bien conscientes de l’intérêt du public pour leur jardin secret. Mais d’autres personnalités décident de prendre de la distance, respectant la maxime « pour vivre heureux vivons cachés ». Audrey Tautou fait partie de ceux-là. Très peu présente dans les médias ou dans les événements publics, l’actrice confiait d’ailleurs il y a quelques années qu’elle n’aurait pas apprécié que les réseaux sociaux soient présents au moment de son éclosion sur grand écran. « J’aurais déménagé sur la lune si j’avais eu à partager ma vie en ligne ainsi », racontait-elle.

Elle est également très secrète sur sa vie amoureuse, « moins je suis dans la lumière sur mon intimité, mieux je me porte », explique l’actrice de Da Vinci Code. Seules deux de ses relations ont été médiatisées. La première remonte à 2008 avec le chanteur Matthieu Chedid, avec lequel elle restera un an. La seconde exposition en date est celle avec son compagnon Yann Le Bourbouac’h. Elle avait été officialisée à Bordeaux en 2016 lorsque la comédienne et le producteur s’étaient affichés ensemble à l’inauguration du nouveau chai du Château Les Carmes Haut-Brion dessiné par Philippe Starck et Luc Arsène. Le domaine, qui produit des crus de Pessac-Léognan, est la propriété du groupe immobilier de Patrice Pichet. Elle se séparera de son compagnon en 2019. En février de cette même année, elle adoptera, seule, une petite fille.