Festival de Cannes : les Dardenne en course pour leur 3e Palme d’or avec « Jeunes mères »

Les frères Dardenne, Jean-Pierre et Luc, présentent cette année au Festival de Cannes leur nouveau film « Jeunes mères « , sélectionné pour la compétition officielle. Ce long métrage raconte l’histoire de cinq adolescentes accueillies dans une maison maternelle pour les aider dans leur vie de jeunes mères. Il nous invite à un voyage émotionnel, entre difficultés, renoncements, espoirs et réussites.

Le Festival de Cannes, le plus grand événement annuel du 7e art, a ouvert ses portes le 13 mai et les refermera ce vendredi 24 mai, date de la remise de la Palme d’or. Cette année, vingt-deux films sont en lice dans la Compétition officielle pour succéder à « Anora » de l’Américain Sean Baker, primé en 2024. Parmi ces productions figure « Jeunes mères » des frères Dardenne, rois belges du cinéma social déjà doublement palmés pour « Rosetta » (1999) et « L’Enfant » (2005).

11e film des frères Dardenne présenté à un Festival de Cannes

Jeunes mères est le 10e film des frères Dardenne à prendre part à la Sélection officielle du Festival de Cannes. Mais c’est le 11e à être présenté sur la Croisette en comptant La Promesse, projeté à la Quinzaine des Cinéastes en 1996. Le nouveau long-métrage suit les vies individuelles de cinq adolescentes, Jessica (Babette Verbeek), Perla (Lucie Laruelle), Julie (Elsa Houben), Ariane (Janaina Halloy Fokan) et Naïma (Samia Hilmi) ainsi que de leur entourage.

Jeunes mères raconte l’histoire d’adolescentes qui se libèrent d’un destin pesant

Ces jeunes filles sont rejetées par les leurs à cause de leur grossesse et sont obligées de quitter le domicile familial. Certaines souffrent d’alcoolisme, de toxicomanie ou de troubles psychiques, d’autres subissent les conséquences du choix de vie de leurs génitrices, elles aussi autrefois mères mineures. Les adolescentes sont accueillies dans une maison maternelle qui les aide dans leur vie de jeunes mères. Jean-Pierre Dardenne, l’un des réalisateurs, a résumé le film pour l’AFP, prévu sortir en France ce même vendredi 23 mai. Selon lui, ce long-métrage raconte comment chacune des héroïnes « va se libérer d’un poids, d’un destin qui leur a été imposé, comme tous les destins, et à travers quel chemin elles vont passer pour se libérer de ce destin qui les poursuit depuis leur enfance ».

Jeunes mères inspiré d’une maison maternelle près de Liège

L’idée de réaliser Jeunes mères serait née à la suite d’une visite des frères Dardenne dans une maison maternelle près de Liège. Les réalisateurs belges y ont passé quelques heures pour prendre connaissance du fonctionnement de cet établissement et échanger quelques mots avec les jeunes mères célibataires, pour la plupart mineures, ainsi que le personnel, les éducatrices ou encore la psychologue. Ils ont été attirés par la vie commune dans ce refuge, les repas, les bains donnés aux bébés, les discussions autour de la maternité, de la violence ou encore des addictions.

Le choix d’actrices peu expérimentées pour coller à la réalité sociale

« C’est un peu ce lieu qui nous a décidés à faire ce film », confirme Jean-Pierre Dardenne. Le réalisateur avait l’impression que quelque chose lui disait de raconter la vie de ses résidentes, aux prises avec leurs angoisses et espoirs, parfois illusions, à propos de leur nouvelle condition de mère seule. Les frères Dardenne ont choisi de représenter quatre personnages principaux et un cinquième avec une histoire plus brève. Ils ont également préféré des actrices peu expérimentées pour coller au plus près de la réalité sociale.

Les frères Dardenne ont évité certains écueils dans « Jeunes mères »

Pour rassembler cinq histoires en un film, les réalisateurs belges ont fait appel à tout leur talent et leur expérience dans le 7e art. Ils savaient qu’il fallait absolument éviter de concevoir des histoires individuelles dans le but d’obtenir une histoire globale centrée sur un lieu, en l’occurrence la maison maternelle. Les cinéastes se sont également éloignés de leur schéma traditionnel du portrait singulier ou en duo afin d’ouvrir leur regard de façon plus chorale. Il n’y a plus qu’à attendre ce vendredi pour voir si le film fera l’unanimité parmi le jury. Il établira alors un record, car ce sera la première fois que des réalisateurs remportent trois Palme d’or.