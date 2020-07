Un cinéma flottant et écoresponsable made in Paris Plages

Le Grand Bain depuis le Bassin de la Villette ça vous tente ? Cette année, Paris Plages lance le « Cinéma sur l’eau », un petit évènement à ne pas manquer pour ce week-end.

Vive le cinéma sur l’eau !

Ce samedi 18 juillet, Paris vous donne rendez-vous au Bassin de la Villette pour son premier cinéma en plein air et en pleine mer ! En effet, pour la première fois, Paris Plages vous invite à une séance de cinéma flottant et écoresponsable.

Pour en profiter, destination les quais de Loire et de Seine où les amoureux du septième art sont invités à s’installer sur des petits bateaux électriques pour une projection du Grand Bain de Gilles Lellouche, à partir de 19h. Grand succès de l’année 2018, cette comédie haute en couleur va permettre aux Parisiens de se détendre un peu et de retrouver humour et bonne humeur après cette période si spéciale.

N’oubliez pas votre maillot de bain

Guillaume Canet, Mathieu Amalric et Benoît Poelvoorde vous attendent donc, maillot de bain saillant et allure fière. Pour avoir la chance de participer à cet évènement, il faut se rendre sur le site “été particulier” où seulement 150 chanceux pourront se procurer des places ! Les petits bateaux peuvent accueillir de deux à six personnes. Les normes réglementaires sanitaires sont bien évidemment appliquées et vous pouvez y aller en toute tranquillité.

Si vous n’avez pas réussi à vous procurer de places, pas de panique, 150 transats seront installés quai de Seine et de nouveaux billets mis en vente.