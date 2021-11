Cadeau de Noël : l’argentique fait son grand retour !

Vous n’avez pas vraiment d’idée pour Noël ? Et si vous tapiez dans le vintage en offrant un appareil photo argentique, avec pellicules et tout ce qui va avec ? Rencontre avec Alain, gérant de la boutique Kodak Express du 9e arrondissement de Paris, spécialisée dans l’argentique.

Pouvez-vous présenter votre activité ? Depuis quand êtes-vous dans le quartier ?

J’ai commencé ma carrière de commerçant dans les années 1960 en suivant les pas de mon père qui vendait déjà des appareils photo. À l’époque, sa boutique se situait dans le 10e arrondissement de Paris, près de la place de la République. On peut vraiment dire que j’ai baigné là-dedans depuis tout petit. Après avoir travaillé dans la vidéo pendant une vingtaine d’années, toujours dans le quartier, ma boutique était située rue Montmartre, je reviens aujourd’hui, à 75 ans, à mes premiers amours : les appareils photo argentiques.

Quelles sont les spécialités de votre boutique ?

Dans notre boutique Kodak Express Grands Boulevards, nous nous sommes très rapidement spécialisés dans l’argentique quand nous avons vu que la demande était là. Nous ne faisons pas du tout de numérique, d’ailleurs je n’y connais pas grand-chose ! Mon truc, c’est la mécanique et les vieux appareils.

Aujourd’hui, nous sommes connus sur Paris pour notre offre d’appareils photo argentiques d’occasion et pour les travaux photo. Nous sommes une équipe de trois personnes et nous travaillons en famille. Ma fille nous aide beaucoup et mon cousin Geoffrey travaille avec moi depuis plus de trente ans maintenant. C’est une vraie affaire familiale et nous en sommes très fiers.

Comment expliquez-vous ce retour en force de l’argentique ?

Cela se glisse dans cette vague du vintage, un peu comme le vinyle qui est revenu en force il y a quelques années. Je pense que les gens ont besoin d’authenticité, de vrai. Et c’est ce qu’ils retrouvent dans la photographie argentique. La démarche n’est vraiment pas la même qu’avec un smartphone ou un appareil numérique. Avec un boîtier argentique, on est obligé de prendre le temps de bien se poser, de faire quelques réglages, d’ajuster la lumière et c’est ce qui rend chaque photo unique ! Sans parler du plaisir d’attendre quelques jours le développement de ses photos et de voir le résultat. On a vraiment cette sensation d’apporter un peu de bonheur dans la vie des gens.

Quel type de clientèle accueillez-vous ?

Je dirais que nous faisons face à deux types de clientèle aujourd’hui : des très jeunes, qui viennent plutôt pour se fournir en appareils photo jetables et puis une clientèle un peu plus âgée, autour de la trentaine qui se met petit à petit à l’argentique avec de vrais boîtiers. Ces derniers nous achètent également pas mal de pellicules et reviennent faire développer leurs travaux chez nous.

Et pour Noël, offrir une argentique est une bonne idée ?

Excellente ! Vous êtes quasiment certain de faire plaisir, surtout si la personne aime déjà la photographie. C’est un cadeau authentique, abordable puisque nous avons des appareils dont les prix démarrent à 59euros environ et surtout qui sort du commun. Un boîtier, une pellicule et le tour est joué.