Le Grand Tour : le Puy du Fou lance un spectacle… en train !

Le Puy du Fou est une fois de plus à la pointe de l’innovation. Le parc vient d’inventer une nouvelle attraction unique et originale : un tour de France en train. Mais attention, l’attraction va-t-elle trouver un marché et un public ?

Un mélange d’Orient Express et de Transsibérien, mais version française ? Le Puy du Fou a une nouvelle fois frappé un coup. Sa nouvelle attraction, Le Grand Tour parcourra la France sur 4000 km durant six jours, à la découverte du patrimoine français. Un voyage en train grande luxe style art déco, que nous trouvons absolument magnifique chez Métropolitaine !

Sur 4 000 km, le “Grand Tour” sera le spectacle le plus audacieux jamais imaginé, embarquant ses voyageurs-spectateurs pendant 6 jours et 5 nuits à la découverte des splendeurs françaises. Plus d’infos : https://t.co/zmAzaZqKe7 #LeGrandTour #Train #ConferencedePresse #Voyage pic.twitter.com/vR9En9ljS9 — Puy du Fou (@PuyduFou) November 23, 2021

Nicolas de Villiers, président du Puy du fou, a dévoilé son projet de spectacle itinérant à bord d’un train de luxe – Le Grand Tour – dans un communiqué mardi 23 novembre. « Il s’agit du spectacle le plus audacieux jamais imaginé, embarquant ses voyageurs-spectateurs pendant six jours et cinq nuits dans un Grand tour à la découverte des splendeurs françaises », se targue le célèbre parc d’attraction vendéen.

Direction à la gare de l’Est pour un tour de France de 4000 kilomètres étalé sur 6 jours et 5 nuits à la découverte du patrimoine national. Une idée géniale ! Plusieurs activités, dont certaines d’ordinaire inaccessibles au public, seront proposées aux 30 voyageurs qui prendront place à bord de cet Orient-express à la française.

Visite du Palais des Papes d’Avignon, atelier floral au château de Chenonceau, vol en parapente à Annecy, visite des caves de champagne d’Epernay… « Chaque escale est l’occasion de rencontrer des grandes figures et des personnages historiques, et de vivre des émotions uniques, avec en point d’orgue du voyage, le Puy du Fou », explique le communiqué.

Un voyage luxueux… voire onéreux.

Durant ce parcours en 11 étapes au total, les voyageurs seront logés à bord du train. 15 cabines ont été aménagées et équipées de salle de bains avec douche et toilettes privées de 10 à 30 m2 chacune.

Un luxe qui aura un coût : les billets seront commercialisés à partir de 4900 euros. Une sacrée somme qui nous laisse perplexe : l’équivalent des tarifs d’un club Med grand luxe…

Mais le produit semble trouver son public. « En quelques heures, 20% de la première année est déjà vendue et des entreprises nous appelle car elles veulent privatiser le train, ça part très vite », a déclaré Nicolas de Villiers sur le plateau de BFM Business.

Avec la mise en service de ce train, l’entreprise devient la première compagnie ferroviaire privée du territoire.