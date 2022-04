Elon Musk rachète Twitter et promet d’assurer la liberté d’expression

C’est officiel : Twitter a accepté l’offre d’Elon Musk d’acheter la société pour 44 milliards. Le milliardaire sud-africain a acheté l’entreprise à 54,20 dollars par action, le même prix que celui mentionné dans son offre initiale du 14 avril. Changements de prévus sur le réseau social : une lutte contre les bots, la correction des tweets et de nouvelles règles de modération.

« La liberté d’expression est le fondement d’une démocratie qui fonctionne, et Twitter est la place publique numérique où sont débattues des questions vitales pour l’avenir de l’humanité », a déclaré Musk dans une déclaration jointe au communiqué. « Je veux aussi rendre Twitter meilleur que jamais en améliorant le produit avec de nouvelles fonctionnalités, en rendant les algorithmes open source pour augmenter la confiance, en vainquant les robots spammeurs et en authentifiant tous les humains. »

Le PDG de Twitter, Parag Agrawal, a également applaudi l’accord dans le communiqué. « Twitter a un objectif et une pertinence qui ont un impact sur le monde entier », a déclaré Agrawal dans une déclaration jointe. « Profondément fiers de nos équipes et inspirés par le travail qui n’a jamais été aussi important ».

On ignore quel impact Musk aura sur Twitter et par où il commencera à apporter des changements. Lorsqu’il a révélé sa participation de 9,2 % dans Twitter, il a sondé les utilisateurs de Twitter sur la création d’un bouton « modifier », que Twitter était déjà en train de développer. Il a ensuite suggéré de supprimer les publicités de Twitter Blue, de baisser le prix de l’abonnement et d’ajouter le Dogecoin comme moyen de paiement.

Musk a critiqué ouvertement la modération de Twitter, se décrivant comme un « absolutiste de la liberté d’expression » et soulevant des inquiétudes sur la façon dont la plateforme se modérerait sous son contrôle. « Il est juste vraiment important que les gens aient la réalité et la perception qu’ils sont capables de s’exprimer librement dans les limites de la loi », a déclaré Musk dans une interview avec Chris Anderson lors de TED 2022.

Twitter « ne prospérera pas ni ne remplira sa mission sociétale [de liberté d’expression] dans sa forme actuelle », a expliqué M. Musk dans une lettre adressée au conseil d’administration de l’entreprise et rendue publique le 14 avril. Ajoutant : « Twitter a un énorme potentiel. Je vais le réaliser. » Pour ce faire, le fondateur de SpaceX souhaite transformer Twitter en « société privée », c’est-à-dire sortir l’entreprise de la Bourse. Un tel changement pourrait lui permettre d’avoir les mains plus libres pour modifier le fonctionnement du réseau social comme il l’entend.