En voie de disparition, le sac plastique aura bientôt son musée !

Dans la plupart des enseignes, le sac plastique commence déjà à devenir un lointain souvenir. Délaissés au profit du tote bag ou du sac en papier, ils ne devraient cependant pas disparaître de nos souvenirs, comme l’estime Katrina Cobain, la créatrice du Plastic Bag Museum.

Un musée physique et en ligne dédié aux sacs plastiques

On se souvient tous des sacs plastiques de notre enfance : Virgin, Champion, Kodak… Si les sacs plastiques ne sont plus autorisés dans de nombreux pays européens, ils ont désormais tous rassemblé dans un musée physique (et en ligne) qui leur est dédié.

Entre étude sociologique et manifeste écologique, cette galerie d’art… plastique prend place à Glasgow, en Écosse : « Alors que les sacs en plastique à usage unique tendent à disparaître en raison de leur impact environnemental et des enjeux de durabilité, je voulais les collecter et les numériser de manière à les présenter comme une part de l’histoire de notre société » raconte Katrina Cobain, à l’origine du projet.

Une commande eBay, et le projet est lancé

En janvier 2020, elle commande massivement différents sacs plastiques sur eBay, « Tout tournait autour de ma réflexion sur la crise climatique, rapporte l’artiste à I-D. Dans les musées, il y a toujours ces objets égyptiens qui vous donnent une perspective sur une civilisation complètement différente. J’ai fait le rapprochement avec la crise climatique et les sites de fouilles archéologiques qui existeront dans le futur. J’ai pensé à tout ce plastique qui ne se décompose pas et qui sera découvert plus tard. ».

Un aperçu de l’histoire sociale

Elle ne s’y attendait pas, mais depuis cette initiative, Katrina Cobain reçoit de nombreux dons spontanés. La période de confinement aura même été très bénéfique pour elle qui a pu prendre le temps de photographier sa collection et de lancer le site internet du musée. « Ces sacs nous donnent un aperçu de l’histoire sociale ; de ces magasins qui ont disparu pendant les récessions (…) jusqu’à la domination de l’industrie du tabac. Mais ils peuvent aussi nous montrer qu’ils ont été utilisés autrement que pour des marques, lors de marches politiques ou de grands événements par exemple. ». Des vestiges de notre quotidien, qui seront passionnants à étudier pour les historiens ou les sociologues dans les prochaines décennies.

Sans le savoir, nous collections toutes et tous de nombreux sacs en plastique. Alors, n’hésitez pas à faire un petit tour de vos placards… vous découvrirez peut-être des perles.