Après Marie Kondo, nous vous présentons Cléa et Joanna, les professionnelles de l’organisation made in USA. Avec leur livre et méthode « The Home Edit », les deux jeunes femmes ont réussi à se faire un nom sur les réseaux sociaux et à conquérir l’Amérique.

Elles s’appellent Clea Shearer et Joanna Teplin et depuis quelques mois, les célébrités se les arrachent. Lauren Conrad, Khloé Kardashian, Reese Witherspoon ou encore Mandy Moore sont déjà passées entre les mailles des as du rangement. Toutes deux mamans de deux enfants, elles ont fait de l’organisation et rangement un art de vivre : « Au moment du lancement, nous avons dû complètement changer la perception que les gens avaient du rangement ».

Tout miser sur un rangement esthétique et coloré

Marie Kondo’s style ? Pas totalement. Pour se démarquer de la star nippone, Clea et Joanna misent tout sur l’esthétique et les couleurs ! « Nous avons mis en place un système qui rajoute cet élément de “beau”, en plus du facteur pratique. Un peu comme un décorateur d’intérieur conçoit les espaces » expliquent-elles à Vanity Fair. Leurs diverses expériences permettent de nourrir cette soif d’organisation et de nouveautés : « Clea a travaillé dans la mode et a fait une école d’art. Elle a donc une approche très centrée autour de l’esthétique. Joanna, elle, a un parcours plus classique, et une approche plus pratique ».

Selon elle, une maison bien rangée est bien plus fonctionnelle et agréable qu’un bazar permanent. C’est pourquoi elles ont décidé de faire de leur hobby… leur métier : « Nous aimons aider les gens à rendre leurs espaces plus jolis, fonctionnels, et esthétiques. C’est également important pour nous de montrer que n’importe qui peut garder sa maison en ordre. »

Si vous passez faire un tour sur leur compte Instagram, vous remarquerez tout de suite leur marque de fabrique : les couleurs arc-en-ciel « Parce que c’est agréable à regarder. Notre cerveau reconnaît les couleurs, ce qui rend les choses plus simples quand on cherche quelque chose, et qu’on veut le ranger au bon endroit ». Des boîtes, du tri et des couleurs, voilà la recette !

S’organiser : commencer petit pour monter en compétences

Dans leur livre et sur leur site internet, vous retrouvez tous les trucs et astuces pour vous lancer dans un projet de réorganisation et de rangement. Et soyez rassurés, ce n’est absolument pas insurmontable, notamment en commençant petit à petit pour se fixer des objectifs faciles à atteindre. Elles recommandent énormément de boîtes et autres accessoires de rangement, pour que tout ait toujours une place bien précise dans la maison. Enfin, elles prônent le rangement par type d’objets : les fruits avec les fruits, les crèmes hydratantes avec les crèmes hydratantes, les chaussettes ensemble, pour s’y retrouver plus facilement. Dernier petit conseil : étiquetez ! Pour toujours savoir ce qui se trouve à l’intérieur de vos boîtes.

Certes, on ne vous dit pas de vivre dans un milieu 100% aseptisé et rangé, mais l’objectif est avant tout de vous faciliter la vie au quotidien. Et quand en plus on est parents… gagner de précieuses minutes peut valoir de l’or !