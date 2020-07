Histoire de continuer sur la bonne lancée du confinement, la rédaction de Métropolitaine vous conseille 5 livres à ne pas oublier pour vous cultiver en vacances.

Le petit livre des couleurs de Michel Pastoureau et Dominique Simonnet

Et si vous en appreniez un peu plus sur l’histoire des couleurs ? Pour briller dans les dîners mondains et au bord de votre piscine du sud de la France plongez-vous dans l’histoire du rouge, du bleu ou encore du vert avec les auteurs Michel Pastoureau et Dominique Simonnet. Qu’il s’agisse des couleurs dans l’art, l’architecture, la publicité ou encore la peinture, les couleurs sont régies comme un véritable petit code ! À vous d’en découvrir les mystères.

Les braises de Sandor Marai

Un château de la campagne hongroise, une partie de chasse, un général de l’armée impériale à la retraite, une disparition… tant de mystère autour d’un évènement passé 41 ans plus tôt et une confrontation dramatique à venir. Un magnifique roman de Sandor Marai où histoires d’amitié se mêle aux sentiments amoureux parfois violents.

L’invention de nos vies de Karine Tuil

Si vous aimez les triangles amoureux, alors ce livre est fait pour vous ! Mensonge, changement de vie, puissance, gloire et usurpation se rencontrent et se confrontent dans ce roman de Karine Tuil. C’est bien simple, une fois le livre commencé, on a du mal à le lâcher et le terminer d’une traite devient plus que tentant. Les personnages sont forts, complexes et fascinants. Une très belle découverte à lire sans modération.

Le Comte de Monte-Cristo d’Alexandre Dumas

Cet été, c’est aussi l’occasion de (re)découvrir les classiques de la littérature française. Quoi de mieux que se plonger dans l’un des plus grands romans d’aventures de tous les temps : Le Compte de Monte-Cristo, d’Alexandre Dumas. Quelle vie plus palpitante que celle du célèbre Edmond Dantès et de son île ? Trésor, histoire d’amour, trahison et génie se mêlent dans cette histoire que vous risquez de ne plus pouvoir lâcher.