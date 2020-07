Sur douze candidatures reçues par le CSA, huit ont été retenues pour candidater à la tête de France Télévisions. La décision devrait se prendre au plus tard le 24 juillet prochain. Tour de piste des personnalités.

Le CSA seul maître de cérémonie

Premier groupe audiovisuel français, France Télévision regroupe six chaînes du PAF : France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô et FranceInfo. Un mastodonte du secteur, avec près de 10 000 salariés, qui tente depuis de nombreuses années de répondre présent à la course à l’audience tout en assurant des programmes de qualité, service public obligé. Sa présidence est donc un enjeu à la fois politique, économique et culturel. C’est le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) qui aura la lourde charge de choisir celui qui sera à la tête du groupe pour les cinq prochaines années. Sur 12 candidatures reçues, 8 ont été retenues et sont encore en course pour diriger France Télévisions. L’instance a également mis en place un tirage au sort pour organiser le calendrier des auditions des concurrents qui vont devoir présenter leur projet stratégique respectif.

Les huit derniers candidats en lice

Voici donc les huit dernières personnes encore en lice : Serge Cimino, Journaliste et représentant du SNJ à France Télévisions, Delphine Ernotte-Cunci, présidente sortante de France Télévisions, Christopher Baldelli, ancien président du directoire de RTL Radio en France, ancien directeur des chaînes thématiques du groupe M6, ancien directeur général de France 2, ancien directeur général de La Provence, Pierre-Etienne Pommier, conseiller numérique du groupe LREM à l’Assemblée nationale, Serge Schick, ex directeur de la stratégie des publics et du développement des marques de radio France, Jean-Paul Philippot, administrateur général de la RTBF, Sandrine Roustan, actuel head expert of International Business Development de Shanghai Media Group (SMG) et ancienne directrice des programmes de France 4 et enfin Michel Goldstein, notamment chroniqueur et commentateur au service des sports de France Télévisions.

Verdict le 24 juillet au plus tard

C’est un véritable grand oral qui attend tous les candidats qui devront convaincre le jury. Chaque participant devra présenter son projet devant les membres du collège du CSA. Après une première partie de l’audition qui se déroulera publiquement pendant une heure, la suite se déroulera à huis clos pour une durée d’une heure également. C’est le 24 juillet au plus tard que le CSA rendra son verdict.