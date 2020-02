Nos bons plans pour passer une Saint Valentin… pas comme les autres !

Vous en avez assez du traditionnel restaurant aux chandelles ? Ou de la soirée tamisée à la maison ? Cette année, la rédaction de Métropolitaine s’est pliée en quatre pour vous dénicher les bons plans qui vous feront passer une Saint Valentin originale.

#1 Dark Valentine Night au Manoir de Paris

Ce vendredi 14 février, venez vivre des émotions fortes au Manoir de Paris avec la Dark Valentine Night. En vous rendant là-bas, vous serez plongé dans le noir le plus total (une bonne raison de se cramponner à son chéri) avec un seul et même objectif de survie : sortir vivant de ce parcours d’orientation horrifique ! Interdit aux moins de 16 ans.

#2 Soirée Love au Paradis Latin

Et pourquoi ne pas passer la soirée du 14 février dans un cadre enchanteur et terriblement romantique ? Créé par Gustave Eiffel, le Paradis Latin ne devrait pas vous décevoir, tout comme son repas signé Guy Savoy. Le tout devant un spectacle glamour chorégraphié par Kamel Ouali. Attention, réservation indispensable.

#3 Une Saint Valentin.. aquatique

Envie d’étonner votre moitié ? Alors direction l’aquarium de Paris ! Pour l’occasion, le lieu ouvre exceptionnellement ses portes pour vous permettre de profiter d’une visite inoubliable. Balade romantique le long des 43 bassins, découverte des plus de 10 000 espèces de poissons différentes et apothéose dans l’allée des requins. Coupe de champagne offerte à l’arrivée et spectacle entièrement VIP dès 20h dans le bassin géant de Réunion/Mayotte aux côtés de requins et raies.

#4 Romance au Musée Rodin

Enfin si vous êtes d’humeur artistique pour ce 14 février, le Musée Rodin vous attend ! De 19h à 23h, tous les couples sont invités à une jolie balade romantique dans le jardin et le musée autour du thème… de l’amour bien évidemment. Musique douce et lumières tamisées accompagneront votre parcours.