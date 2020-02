La Casa de Papel aura bientôt son Escape Game ! 

On se demande bien pourquoi personne n’y avait pensé avant… À l’occasion de la diffusion de la dernière saison de la série phénomène La Casa de Papel, la Monnaie de Paris accueillera, en avril prochain, un Escape Game inspiré de la série.

La Casa de Papel Experience à la Monnaie de Paris

L’évènement aura lieu au mois d’avril 2020 et fait déjà parler de lui ! Netflix et la société Fever, spécialiste des divertissements et loisirs, se sont associés pour organiser une expérience inédite, entre escape game et jeu immersif. La Casa de Papel Expérience prendra place au coeur de la Monnaie de Paris pour vous permettre de participer à un « véritable » cambriolage, en immersion totale et dans une expérience grandeur nature.

Quand une simple visite guidée se transforme… en braquage

L’évènement se déroulera en simultanée dans trois villes différentes, Paris, Madrid et São Paulo à l’occasion de la sortie sur Netflix de la quatrième partie de la série le 3 avril 2020. À quoi cela va-t-il bien pouvoir ressembler ? L’expérience commence par une simple visite guidée de la Monnaie de Paris. Vous découvrez les lieux, son histoire jusqu’au moment où un groupe vêtu de combinaisons rouges et de masque de Dali vous arrête et vous demande de l’aide pour braquer tout le bâtiment ! À vous de jouer, accompagnés de la troupe de comédiens spécialement formés pour cette occasion.

Les places étant limitées, nous vous conseillons de vous inscrire rapidement si vous souhaitez avoir la chance de participer à cet Escape Game ! Quel braqueur se cache donc en vous… Tokyo, Denver ou plutôt Nairobi ? À vous de le découvrir au printemps prochain !