Quel rapport les Français entretiennent-ils avec l’art contemporain ?

Dans un monde culturel bouillonnant, on se demande parfois quelle place l’art contemporain peut occuper dans le cœur et la vie des Français. Selon un sondage Ipsos-BVA pour « Beaux Arts Magazine », dévoilé jeudi 22 janvier, 64 % des Français déclarent apprécier cet art, contre seulement 14% en 2000. Mieux, ils sont plus de 82% à estimer qu’il faut renforcer sa place à l’école, ainsi que sa présence dans le quotidien, alors que les coupes budgétaires imposées au secteur se multiplient.

Beaux Arts Magazine a publié, le jeudi 22 janvier, une enquête sur l’attrait des Français pour l’art mais aussi leur défiance vis-à-vis des politiques culturelles. Selon ce sondage mené par l’institut Ipsos en décembre 2025, auprès d’un échantillon de 1 000 personnes, 64% des Français déclarant apprécier l’art contemporain, devant l’art ancien et l’impressionnisme, alors que ces deux mouvements arrivaient largement en tête des réponses au tout début du XXIe siècle. En 2000, dans une étude similaire lancée par la revue, les Français étaient seulement 14% à s’intéresser davantage à l’art contemporain qu’à l’art ancien (44%).

Les Français ne comprennent pas l’art contemporain même s’ils l’apprécient

Si près de deux tiers des sondés avouent « ne pas comprendre l’art contemporain », la plupart l’apprécie sous toutes ses formes, en particulier les jeunes. Cet intérêt traverse toute la population, quel que soit le lieu de résidence et la catégorie socio-professionnelle. Ainsi, l’art contemporain plaît autant aux habitants des communes rurales (55%) qu’aux ouvriers (60%). Toutefois, les activités culturelles restent peu accessibles en zone rurale et dans les petites villes.

L’enquête de Beaux Arts Magazine révèle également que 62% des Français pratiquent au moins occasionnellement un art visuel, avec une nette préférence pour la photographie. Celle-ci s’impose en tête avec 45 % des sondés qui la pratiquent, devant la peinture (40 %) et le dessin (26 %), tandis que la mode se classe au troisième rang pour les plus jeunes.

Huit jeunes sur dix souhaitent voir la place de l’art contemporain renforcée à l’école

Mais la visite d’un monument vient en premier sur la liste des activités préférées des Français, devant le concert et l’exposition, qui mobilise davantage les jeunes. En effet 67% des moins de 25 ans déclarent visiter une exposition au moins une fois dans l’année. Ces jeunes sont aussi les plus nombreux à avoir une discipline artistique. D’ailleurs, plus de 82% d’entre eux estiment qu’il faut renforcer la place de l’art à l’école, ansi que sa présence dans le quotidien, en premier lieu dans l’espace public et dans les hôpitaux, le rendre accessible à tous.

Globalement, les personnes interrogées considèrent que les politiques publiques ne soutiennent pas suffisamment l’art et les artistes. Elles en veulent pour preuve les multiples coupes budgétaires dans le secteur culturel au niveau des régions et des communes ces derniers mois. Notamment la coupe des crédits de l’État alloués à la création et à l’éducation artistique et culturelle, ainsi que le gel en 2025 de la part collective du pass Culture utilisé par les collèges et les lycées pour financer les sorties culturelles.

Les Français font davantage confiance au RN en matière culturelle

Beaux Arts Magazine indique en outre que les Français identifient l’intelligence artificielle comme une menace pour les artistes. En particulier par sa capacité à plagier et à piétiner les droits d’auteur. Au niveau des politiques, 28 % des Français interrogés ne donnent leur confiance à aucun parti pour mener une politique culturelle. Néanmoins, 18% font assez confiance au Rassemblement nationale (RN)… « C’est absolument paradoxal, parce que le Rassemblement national défend une politique culturelle, j’irais presque dire, exclusivement en faveur du patrimoine et au détriment de la création. », souligne le rédacteur en chef de Beaux Arts Magazine, Fabrice Bousteau.

Le critique rappelle que le RN ne conçoit la culture que sous un prisme identitaire. Par exemple en exaltant le folklore et les cultures locales, pour mieux défendre une certaine vision de la France, de la civilisation occidentale et des valeurs chrétiennes. Mais cette confiance dans la formation de Marine Le Pen en matière culturelle n’est pas une surprise. Elle s’inscrit dans un contexte plus large de montée de l’extrême droite en France .