Brigitte Macron a obtenu, le 5 janvier 2026, la condamnation par le Tribunal correctionnel de Paris de 10 personnes pour harcèlement moral aggravé commis en ligne à son encontre, dans l’affaire de sa transidentité supposée. Après cette victoire, la Première dame de France souhaite engager un nouveau procès aux États-Unis, où elle annonce des preuves « scientifiques » de sa féminité pour faire condamner l’influenceuse Candice Owens. Mais fait-elle bien d’ouvrir une procédure dans ce pays à la justice particulière ? Connaîtra-t-on enfin la vérité pour refermer ce dossier ?

Le lundi 5 janvier, le Tribunal correctionnel de Paris a condamné 10 personnes à des peines allant jusqu’à six mois de prison avec sursis pour harcèlement moral aggravé commis en ligne contre Brigitte Macron dans l’affaire de sa transidentité supposée. Ces individus sont accusés d’avoir « publié ou relayé » dans des « termes malveillants, dégradants et insultants » des propos sur le genre et la prétendue pédocriminalité de la Première dame, a détaillé le président du tribunal Thierry Donard lors du délibéré.

Brigitte Macron serait née Jean-Michel Trogneux

Depuis 2021, diverses rumeurs circulent en ligne sur l’épouse du Président de la République. Certaines portent sur une éventuelle pédocriminalité commise sur Emmanuel Macron. La Première dame de France , aujourd’hui âgée de 78 ans, a rencontré son époux Emmanuel Macron (48 ans) en 1992-1993, lorsqu’elle enseignait le théâtre dans son lycée. Elle était alors la professeur mâture de 45 ans et lui un adolescent de 15 ans. Pour ses accusateurs, elle devrait être jugée pour pédophilie, en écartant son statut et son sexe (la pédophilie étant jugée plus supportable par la société quand elle concerne la femme…).

Les principales rumeurs visent toutefois sa supposée transidentité. Brigitte Macron serait en fait née Jean-Michel Trogneux, un homme donc, et aurait ensuite changé de sexe incognito. Cette accusation enfle d’autant plus qu’on n’a aucune trace de ce frère. La complosphère demande donc à Brigitte Macron de s’afficher avec ce frère, et de publier des photos d’elle enceinte ou avec ses enfants bébés pour clore le débat.

L’avocat du couple présidentiel français promet des « preuves scientifiques » dans un procès à venir aux États-Unis

Pour les soutiens de la Première dame et tous ceux qui pensent que c’est sa vie privée, Brigitte Macron n’a rien à démontrer. Toutefois, les accusateurs estiment qu’elle doit le faire en raison de sa fonction, un devoir de vérité qui s’appliquerait aux dirigeants politiques, en particulier le couple présidentiel qui préside aux destinées de la France. Las de tous les soupçons le visant, le couple présidentiel – qui n’a pas eu d’enfants – a décidé de contenter ses détracteurs.

En septembre 2025, son avocat avait déclaré qu’il fournirait des « preuves scientifiques » et des photographies au tribunal américain pour attester de l’identité civile de Brigitte Macron. Pour rappel, les Macron ont déposé une plainte pour diffamation contre l’influenceuse américaine Candace Owens le 23 juillet 2025 devant un tribunal du Delaware.

Brigitte Macron fait-elle bien de porter l’affaire devant la justice américaine ?

C’est Candace Owens, une podcasteuse américaine des sphères dits complotistes, qui a donné une caisse de résonance internationale aux rumeurs sur la transidentité de Brigitte Macron à partir de 2023. Pour sa part, l’influenceuse dit qu’elle apportera également des preuves que la Première dame de France est née homme, Jean-Michel Trogneux plus précisément. On ne connait pas encore la date de ce procès, mais il s’annonce passionnant au regard des promesses faites. Il faut noter qu’aux États-Unis, contrairement à la France, la charge de la preuve pèse sur l’accusé.

Dans une affaire pour diffamation, le droit veut que ce soit la personne qui est attaquée pour diffamation qui apporte les preuves de son intégrité. En France , c’est l’inverse. Au-delà de ce fait, peut-on s’inquiéter pour Brigitte Macron dans un pays où la justice s’accommode peu du rang des accusés et de la qualité des preuves ? D’ailleurs, quelles preuves apporteront les différentes parties ? Nous sommes bien curieux de les voir et de juger de leur crédibilité.