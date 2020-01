Pour le dernier week-end du mois de janvier, ce ne sont pas les idées de sortie qui manquent ! Du défilé du Nouvel An chinois au seul en scène de Stéphane Bern, voici une petite sélection qui devrait convenir à toutes les envies, pour petits et grands.

#1 Un marché végétal au coeur du 10e arrondissement de Paris

À partir de ce vendredi, et jusqu’à dimanche 26 janvier, vous avez rendez-vous dans le 10e arrondissement de Paris pour une grande vente de plantes organisée par Le Goût des plantes ! Des milliers de plantes vous attendent, avec plus de cent variétés différentes, à partir de 2€. Entrées libres de 12h à 19h vendredi et de 10h à 19h les 25 et 26 janvier prochains.

#2 Défilé du Nouvel An Chinois dans le Marais

Dimanche 26 janvier, vous avez rendez-vous en plein Marais pour le traditionnel défilé du Nouvel An ! Dépaysement garanti pour cet évènement tout en couleurs au coeur de la capitale. Pétards, lanternes rouges, dragons et tambours se retrouvent tous Place de la République à 14h pour une magnifique cérémonie d’ouverture. Il se déplacera ensuite rue du Temple, rue de Bretagne, rue de Turbigo et rue Beaubourg.

#3 La reine des neiges sur le lac de Disney Village

Et si vous faisiez plaisir à vos enfants ce week-end ? Disney Village organise un spectacle haut en couleur les 24, 27 et 29 janvier 2020. Cette année, c’est la Reine des neiges qui est à l’honneur, à l’occasion de la sortie du deuxième opus d’un des plus gros succès de l’année 2013. La représentation est gratuite, il vous suffit juste de vous rendre sur les rives du Lac Disney, tout près des hôtels, à partir de 20h.

#4 Stéphane Bern sur les planches au théâtre du Palais Royal

Si vous avez l’habitude de le voir en présentateur vedette de Secret d’histoire, sachez que Stéphane Bern est également très bon comédien. Dans « Vous n’aurez pas le dernier mot », il joue un monologue qui nous emmène dans les coulisses de l’histoire, à la découverte des grands hommes et des grands auteurs. Un spectacle inédit, à ne pas manquer.