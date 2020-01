St Valentin : bon pour une nuit dans la maison de Juliette à Vérone ! 

Comme chaque année, après les fêtes de fin d’année vient la non moins célèbre St Valentin. Et si vous voyiez les choses en grand pour une fois ? Plutôt que de boycotter le 14 février, offrez à votre moitié une nuit inoubliable… dans la maison de Juliette à Vérone.

La casa di Giulietta est à vous

Histoire d’amour tragique à l’origine de toutes les plus belles romances de tous les temps, Roméo et Juliette n’ont cessé d’inspirer les plus romantiques d’entre nous. Sans pour autant connaître la même fin dramatique que ces amants maudits, vous allez enfin avoir la possibilité de passer une soirée et une nuit dans la célèbre maison de Juliette, à Vérone.

Soirée luxueuse en perspective

Airbnb met les petits plats dans les grands pour cette soirée du 14 février 2020 en vous offrant une expérience inédite. Avec l’accord de la municipalité de la ville, la plateforme de location va permettre à un couple (chanceux) de loger le temps d’une nuit dans cette magnifique bâtisse. Selon l’offre d’Airbnb, tout est mis en oeuvre pour vous faire passer une soirée inoubliable : majordome pour vous accueillir et vous guider et dîner aux chandelles préparé par le chef étoilé Giancarlo Perbellini. La suite vous appartient.

À vos stylos !

Cette soirée mémorable ne se fait cependant pas sans condition. Pour avoir une chance de passer une nuit dans ce lieu magique, vous allez devoir donner de votre plume ! La plateforme vous demande ainsi d’écrire une lettre à l’héroïne de Shakespeare où vous devez vous livrer à coeur ouvert. Vous avez jusqu’au 3 février pour envoyer votre prose « en partageant leur propre histoire d’amour poignante et en expliquant pourquoi eux et leur partenaire seraient des invités parfaits ».