Vangelis est mort

Le compositeur grec Vangelis s’est éteint, jeudi soir, à 79 ans. Considéré comme l’un des pionniers de la musique électronique, il est à l’origine des musiques les plus emblématiques du cinema.

Ce fut longtemps la musique du générique de l’émission « 2000 ans d’Histoire » sur France Inter : la bande originale de « 1492 : Christophe Colomb », réalisé par Vangelis, donnait à l’émission de Radio France une dimension épique unique et reconnaissable entre mille.



C’était le talent de Vangelis Papathanassiou, qui savait mettre en musique comme personne les frissons des aventures épiques. Parmi la douzaine de bandes originales qu’il a composées figurent ainsi celles du film de Costa-Gavras Missing, de Lunes de fiel, de Roman Polanski, et d’Alexandre, d’Oliver Stone.

Chose remarque : son incroyable bande originale pour Les Chariots de feu, de Hugh Hudson, a été oscarisée face à la musique de John Williams réalisée pour le premier film d’Indiana Jones en 1982.

Mais ce jeudi 19 mai, le premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis sur a annoncé sur Twitter le décès de l’artiste, âgé de 79ans.

« Vangelis Papathanassiou n’est plus parmi nous. (…) Le monde de la musique a perdu [l’artiste] international Vangelis. Le protagoniste du son électronique, des Oscars, du mythe et des grands succès. »

Né le 29 mars 1943 dans le village d’Agria, près de Volos en Grèce centrale, l’artiste avait puisé son inspiration dans l’exploration spatiale, la nature, l’architecture futuriste et le Nouveau Testament. Cet autodidacte a toujours aimé multiplier les expériences et était passé avec aisance du rock psychédélique et du synthé à la musique ethnique et au jazz.

Sa composition a été également un tube au Royaume-Uni et a été utilisée pour les Jeux olympiques de 2012 à Londres.

Celui dont le deuxième prénom est « Ulysse » est parti continuer son voyage sur d’autres rives, mais ses musiques continueront encore longtemps à nous donner des émotions.