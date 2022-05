Willette, la bonne adresse au coeur du 9e

On y va pour la qualité de chacun de ses plats, on s’y attarde pour profiter des cocktails à l’apéritif et on y revient pour profiter de l’ambiance calme et chaleureuse : aujourd’hui, Métropolitaine vous parle de Willette.

Du concept de « bistronomie », on pensait avoir fait le tour : on ne comptait plus les restaurants parisiens qui s’enorgueillaient de nous proposer les plats typiques des bistrot parisiens « modernisés », moyennant des prix souvent abusifs et des portions ridicules.

Pourtant, rien de tout cela chez Willette, qui tient sa promesse : dans une ambiance cosy et chaleureuse, le restaurant nous propose des plats fins et délicats qui trouvent le parfait équilibre entre les saveurs traditionnelles et la petite surprise qui sublime le tout. Le boudin délicatement grillé, l’épaule d’agneau cuite à la perfection, le potage de potiron, chaque assiette dessine sur nos babines un sourire satisfait.

Mention spéciale aux amandes grillées et salées servies en apéritif avec les cocktails proposés par le barman, en attendant de savourer un vin blanc pétillant très original.

Enfin, les desserts se démarquent aussi par leur délicatesse, peu sucrés et néanmoins très gourmands.

Au coeur du 9e arrondissement, au 21 rue de Trévise, Willette est donc une valeur sûre pour tous les amoureux de bonne gastronomie, soucieux de choisir un bon restaurant pour une soirée entre amis. Le rapport qualité/prix est tout à fait raisonnable, tant chaque assiette est une réussite.

Attention toutefois : victime de son succès, le restaurant est désormais fermé le samedi soir ! L’enseigne demeure ouverte chaque midi en semaine, mais pensez à réserver pour une table en fin de journée.

Enfin, Willette c’est aussi une épicerie fine à quelques pas de là, au 41 rue de Trévise. N’hésitez pas à y faire un tour pour prolonger l’expérience gustative !

