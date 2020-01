Des influenceurs prêts à tuer leurs fans ?

Trois influenceurs, ex-stars de télé-réalité, ont été piégées et auraient accepté verbalement de faire la promotion d’une boisson à base de cyanure sur Instagram.

Cosmétiques, vêtements, high-tech… Les influenceurs sont-ils prêts à tout promouvoir pour gagner de l’argent des marques partenaires ? C’est en tout cas ce que la BBC a révélé dans une expérience publiée le 18 décembre 2019.

Piégées par les enquêteurs, trois ex-stars de la télé réalité britannique, et influenceurs sur Instagram, se montrent en effet capables de vendre n’importe quoi ! Lauren Goodger, Mike Hassini et Zara Holland auraient ainsi accepté de faire la promotion d’une boisson contenant un ingrédient mortel et au nom pourtant évocateur : Cyanora. Cyanure, en français.

Promouvoir du cyanure

Les trois stars, qui comptent à elles trois plus d’1,3 million d’abonnés sur Instagram auraient donc accepté le partenariat avec la marque et de promouvoir la boisson sans vérifier de quoi il s’agissait.

Pourtant, histoire de leur mettre la puce à l’oreille, la fausse marque a expliqué aux influenceurs qu’ils ne pourraient pas goûter la boisson en question et, dans les communiqués transmis aux trois stars, il était clairement précisé que la boisson contenait du cyanure d’hydrogène, un ingrédient mortel pour les humains.

Un piège qui pointe la responsabilité des influenceurs

L’objectif de cette expérience de la BBC était de démontrer que certains influenceurs sont prêts à faire la promotion de produits extrêmement dangereux, voir mortels, sans prendre le temps de vérifier les compositions, et parfois même sans tester les produits eux-même. L’intérêt financier étant le leitmotiv premier.

L’Advertising Standards Authority (ASA), régulateur des publicités anglaises, a d’ailleurs déclaré que les stars étaient pénalement responsables en cas de souci avec des produits qu’ils ont promus. Mais les trois ex-stars se sont défendu, tant bien que mal, épaulées par leurs agents respectifs.

Zara Holland assure qu’elle et son agent avaient demandé plus de détails sur le produit avant d’en parler. La BBC a pourtant publié une vidéo d’elle faisant la promotion du Cyanora… Lauren Goodger, qui avait déjà fait l’objet d’une enquête de l’ASA pour avoir promu des produits minceurs dangereux pour la santé, aurait accepté verbalement le contrat. Mike Hassini n’a, quant lui, pour l’instant, pas fait de commentaire sur l’enquête.

Selon nos confrères de Numerama, la marque Nicky Cosmétics a dernièrement vendu des crèmes pour cheveux avec des produits allergisants interdits en Europe. Pourtant, les produits étaient bel et bien promu par des influenceurs…