Akira Toriyama, le père de Dragon Ball, s’en est allé

Le monde de la manga est en deuil. Akira Toriyama, le génie derrière l’œuvre culte Dragon Ball, est décédé le 1er mars 2024 à l’âge de 68 ans, des suites d’un hématome sous-dural aigu.

C’est son studio, Bird Studio, qui a annoncé la triste nouvelle le vendredi 8 mars. « C’est avec une immense tristesse que nous vous informons du décès d’Akira Toriyama, survenu le 1er mars des suites d’un hématome sous-dural aigu. Il avait 68 ans », peut-on lire dans le communiqué.

Son chef-d’œuvre, Dragon Ball, publié entre 1984 et 1995, raconte les aventures de Son Goku, un jeune garçon en quête des Dragon Balls, des boules magiques aux pouvoirs extraordinaires. Devenu un Saiyan, un guerrier extraterrestre, il s’entraîne sans relâche et affronte des ennemis redoutables, de Freezer à Cell en passant par Majin Buu.

Le succès de Dragon Ball est fulgurant. Le manga s’est vendu à plus de 260 millions d’exemplaires à travers le monde, et son adaptation en série animée a marqué des générations entières. Devenu un phénomène global, Dragon Ball a engendré une multitude de films, de jeux vidéo et de produits dérivés, générant des milliards de dollars.

Akira Toriyama laisse derrière lui un héritage immense. Son talent d’artiste et de scénariste a marqué l’histoire du manga et de la culture populaire. Son humour, son sens de l’aventure et ses personnages emblématiques ont inspiré des millions de fans à travers le monde.

Les hommages et témoignages affluent du monde entier depuis sa disparition. De nombreux mangakas, dessinateurs et personnalités du monde de la culture ont salué la mémoire d’Akira Toriyama, saluant son talent et son influence.

Le monde a perdu un génie, mais son œuvre continuera à vivre à jamais. Son Goku et ses amis poursuivront leur quête légendaire, inspirant encore et encore les rêves et l’imagination des enfants et des adultes.