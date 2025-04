Android Auto : vous pourriez bientôt jouer à des jeux vidéo

Google teste actuellement une nouvelle mise à jour d’Android Auto, qui permet enfin de jouer à des jeux vidéo dans votre voiture, depuis votre tableau de bord. Quatre jeux Android sont pour l’heure disponible sur l’écran du véhicule, dont Angry Birds 2 et Beach Buggy Racing. Cette fonctionnalité transformera vos temps d’attente en véritables moments de détente.

De nos jours, la voiture n’est plus un simple moyen de locomotion, pour aller d’un point A à un point B. Elle fait aussi de plus en plus office d’habitacle de divertissement quand elle est en marche ou stationnée, grâce à diverses applications disponibles sur Play Store. Google a compris cette tendance depuis un bon moment. Le groupe a développé Android Automotive et Android Auto.

Android Auto agrémente les tableaux de bord

Android Automotive ou Android Automotive OS est une version du système d’exploitation Android de Google, adaptée à son utilisation dans les tableaux de bord des véhicules. Introduite en mars 2017, la plateforme permet aux constructeurs automobiles de développer leur propre variante du système d’exploitation et de l’intégrer de façon native. Elle comprend plusieurs fonctionnalités telles que la messagerie, la navigation et la lecture de musique, en plus de gérer des fonctions spécifiques au véhicule, comme le contrôle de la climatisation.

Une mise à jour Android Auto 14.1

Quant à Android Auto, il s’agit d’une version du système d’exploitation mobile Android de Google conçue pour s’intégrer dans les tableaux de bord automobile à partir des smartphone et tablettes fonctionnant avec le système Android. C’est ce dispositif, développé comme une extension, que Google a récemment enrichi. En plus de pouvoir jouer de la musique ou de passer de gérer sa messagerie, le système permet désormais de jouer à des jeux vidéo. Cela été possible grâce à une mise à jour Android Auto 14.1, en cours de déploiement pour les testeurs bêta.

L’appli affichait jusqu’alors les applications dans un cadre limité

Pour l’instant, seuls quelques titres sont pris en charge par l’application. Ce sont : Farm Heroes Saga, Candy Crush Soda Saga, Angry Birds 2 et Beach Buggy Racing. Il ne faut donc pas s’attendre à des jeux phares comme The Witcher 3 comme sur les Tesla (qui accèdent à Steam). Mais l’ajout de jeux vidéo s’accompagne de l’intégration du mode plein écran. C’est une première pour Android Auto qui affichait jusqu’alors ses applications dans un cadre limité. Le conducteur peut quitter ce nouveau mode large via un bouton “Exit” accessible via un simple geste depuis le haut de l’écran.

Un bouton « Exit » pour quitter le mode large écran

Ce écran plein permet une immersion plus complète dans l’environnement de jeu, tout en conservant un accès facile à l’interface principale grâce à ce bouton « Exit ». Notons toutefois que la nouvelle fonctionnalité d’Android Auto ne passe qu’avec Android 15 et des versions plus récentes ou la version stable Android Auto 14. D’ailleurs, pour accéder aux jeux, il faudrait que le véhicule soit arrêté, par exemple dans un lieu de stationnement ou dans un embouteillage. Dès que la voiture redémarre, le système de débranche systématiquement.

Android Auto promeut l’infodivertissement

L’introduction des jeux et du mode plein écran dans Android Auto réduit l’écart fonctionnel avec Android Automotive, directement intégré aux véhicules. Google semble vouloir harmoniser ces deux plateformes pour offrir à terme une expérience utilisateur plus homogène et riche. Cette approche inclusive montre la volonté de Google de démocratiser l’accès aux fonctionnalités avancées d’infodivertissement automobile, de plus en plus prisés par les automobilistes. Plusieurs constructeurs auto pourraient s’en servir comme d’un objet marketing.