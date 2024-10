Throne, cette IA qui analyse nos selles pour détecter de possibles pathologies

Throne, une startup américaine, a conçu une caméra IA capable de détecter une pathologie dont nous souffrons, rien qu’en examinant des photographies de nos excréments. On la pose sur les bords des toilettes pour qu’elle prenne des images des matières fécales. Cette technologie pourrait séduire par son potentiel en termes de médecine préventive.

Texture, forme, couleur…On le sait depuis longtemps, nos excréments peuvent révéler des problèmes de santé par leurs caractéristiques. Malheureusement, nous ne prêtons pas toujours attention à ces symptômes, généralement par manque de connaissances à ce sujet. Ainsi, dès que nous nous levons de la cuvette, nous avons tendance à tirer immédiatement la chasse, sans regarder à l’intérieur.

Throne analyse les selles grâce à une intelligence artificielle intestinale

Mais une startup américaine pourrait bientôt nous empêcher de tirer rapidement la chasse après une grosse commission. En effet, la toilet tech Throne, installée à Austin (Texas), a conçu une IA médicale permettant d’analyser les selles afin d’y trouver un éventuel problème de santé. Il s’agit en fait d’une caméra connectée, à fixer sur les bords du WC, pour prendre des photographies de notre caca…

Cet appareil est alimenté par une intelligence artificielle intestinale, spécialement entraînée par des médecins. Formée pour catégoriser et interpréter le contenu, cette IA peut décrypter ce que nos déjections révèlent sur notre santé, en analysant les nuances de couleur et de texture, ainsi que la forme. Ses observations permettent de classer les excréments sur l’échelle de Bristol.

Suivre l’évolution de son transit intestinal et de sa santé

L’échelle de Bristol est un outil médical qui classe les différents types de défécation en fonction de leur forme et de leur consistance, afin de comprendre et suivre l’évolution de son transit. Les catégories 1 et 2 indiquent une constipation (en forme de crottes), les 3 et 4 sont des selles normales (aspects de la saucisse), et les 5 à 7 renvoient à la diarrhée (duveteux ou liquide).

Throne convertit cette échelle en données compréhensibles pour que l’utilisateur de sa caméra IA ait une idée de son état digestif et de sa santé. La startup a conçu une application en accompagnement permettant de recenser l’alimentation, les traitements médicamenteux et les activités contribuant à une bonne ou une mauvaise santé intestinale. L’utilisateur peut aussi tenir un journal de ce qu’il mange afin de savoir quels aliments ont pu causer des perturbations au niveau des selles.

Throne se veut rassurant sur la vie privée

Throne traque en particulier l’évolution de maladies intestinales chroniques comme la maladie de Crohn, le syndrome de l’intestin irritable et la rectocolite hémorragique. En proposant sa solution, la jeune pousse fondée en 2018 dit vouloir nous alerter sur d’éventuels déséquilibres et nous aider à ajuster nos habitudes alimentaires et hydriques. Le prix total de sa caméra et de l’application dédiée s’élève à 499 dollars.

Mais qu’en est-il de la vie privée ? Throne se veut rassurant sur ce point. Son PDG Scott Hinkle affirme que la caméra IA ne capture que des images du contenu de la cuvette des toilettes. Donc qu’elle ne prend pas nos derrières en gros plans…D’ailleurs, ajoute le dirigeant, la startup utilise une technologie de reconnaissance d’images pour supprimer automatiquement toute image non pertinente. Ces déclarations pourraient ne pas suffire à rassurer.