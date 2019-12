Comment identifier et acheter des machines cosmétiques industrielles d’occasion ?

L’achat de machines cosmétiques industrielles d’occasion requiert un niveau d’expertise technique poussé. Pour éviter les mauvaises affaires et les mauvaises surprises, l’idéal est de passer par un professionnel de l’achat-vente de matériel industriel d’occasion comme Mindeal, le moteur de recherche inversé exclusivement dédié à l’achat-vente de matériel d’occasion.

Pour les industriels, la recherche de machines cosmétiques d’occasion peut se révéler être une véritable galère. Les recherches sur internet sont chronophages à cause de la multiplication des annonces obsolètes ou mal classées. De plus, il y a de nombreux intermédiaires qui rallongent la durée des transactions, font gonfler les prix et induisent des risques d’erreurs.

Mindeal : spécialiste de la recherche en ligne de matériel d’occasion

Pour régler ces problématiques, Grégoire Tabeau a créé Mindeal, le premier moteur de recherche inversé dédié à l’achat et à la vente de matériel industriel d’occasion. C’est en s’appuyant sur les 30 années d’expériences de l’entreprise familiale, Osertech, l’un des leaders français de l’achat-vente de matériel d’occasion, que Grégoire a lancé cette plateforme.

L’objectif de Mindeal est de digitaliser l’activité d’achat-vente de machines industrielles d’occasion afin de toucher un public plus large. Mindeal fait gagner du temps aux acheteurs potentiels en les mettant directement en contact avec des vendeurs disposant du matériel adapté. Ses équipes de techniciens apportent également de l’expertise et des solutions sur les machines mises en vente.

0% de commission chez Mindeal

Le site garantit des offres aux meilleurs prix car il ne prend pas de commissions sur les transactions. Il ne vit que des services annexes proposés à ses clients, comme servir de garant lors de la cession du matériel, effectuer des expertises avant que la vente ne soit finalisée, ou prendre en charge l’ensemble des problématiques logistiques (démontage, transport, réinstallation, formalités administratives,…).

Mindeal étant un moteur de recherche inversé, les acheteurs décrivent leurs besoins au travers de la plateforme en formulant une seule et unique recherche. En fonction de leurs spécialisations, le site envoie les informations aux vendeurs membres de son réseau, puis met les deux parties en contact.

La plateforme B2B propose un vaste catalogue (plus de 15.000 références) continuellement enrichi et actualisé, de matériels de qualité qu’on ne trouve nulle part ailleurs. Dans le domaine des machines cosmétiques industrielles d’occasion, ce sont par exemple des mélangeurs industriels, des remplisseuses, des encartonneuses, des ensacheuses et des palettiseurs.