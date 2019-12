Pour certains d’entre vous, ces deux jours signent le début des vacances de Noël ! L’occasion de se faire plaisir et de commencer ces congés de décembre sous les meilleurs hospices. Voici notre petite sélection des évènements incontournables pour ce dernier week-end avant Noël.

#1 On patine avec vue sur la Tour Eiffel

Si vous n’avez pas forcément envie de faire la queue pendant des heures pour profiter de la patinoire géante du Grand Palais, rattrapez-vous avec celle des Jardins du Trocadéro ! Quoi de mieux que de patiner en ayant vue sur la Tour Eiffel ? À ciel ouvert, cette étendue de glace s’offre à vous du 14 décembre 2019 au 8 mars 2020 pour le plus grand plaisir des petits (et des grands).

#2 Ouverture du Musée de l’Illusion

Forte de ses 200 musées, la ville de Paris n’est pas en reste en ce qui concerne l’univers de la culture, des sciences et des arts ! C’était sans compter l’ouverture d’un nouveau venu : Le Musée de l’Illusion, au coeur du 1er arrondissement de Paris. A partir du 20 décembre, venez vivre une expérience inédite et unique en son genre pour bousculer vos sens. Ouvert tous les jours de 10h à 20h, plongez-vous dans 70 illusions plus fascinantes les unes que les autres.

#3 Dernières représentations du spectacle War Horse

Si vous n’avez pas encore pu assister à ce show, prenez vos places sans plus tarder ! Le spectacle War Horse, auréolé de nombreuses récompenses à travers le monde, prend place à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt jusqu’au 29 décembre prochain. Déjà produit dans plus de 13 pays et inspirée d’un best-seller, WarHorse retrace l’histoire touchante du jeune Albert et de son cheval Joey, sur fond de Première Guerre mondiale. Une œuvre qui ne vous laissera pas indifférent et permet de commencer dignement vos vacances de Noël (pour les plus chanceux).

#4 Toulouse-Lautrec au Grand Palais

Côté expo, on se dirige vers la grande rétrospective dédiée à Toulouse-Lautrec et qui se tient au Grand Palais en ce moment même. A vous de braver les grèves quitte à venir à pied pour admirer les nombreuses œuvres exposées pour l’occasion. 200 tableaux s’offrent à vous et mettent en scène cet artiste si singulier dans son interprétation du monde des nuits parisiennes.