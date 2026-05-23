Dernier kilomètre : Amazon pourrait lancer des robots livreurs 

Fin avril 2026, Amazon a discrètement racheté la start-up suisse Rivr, connue pour ses robots de livraison quadrupèdes sur roues. Le géant du e-commerce aurait prévu de tester différentes manières d’utiliser ces appareils pour faciliter la livraison de colis à domicile, en complément des livreurs indépendants.

Fin avril, Amazon a fait l’acquisition, en toute discrétion, de la start-up suisse Rivr, spécialisée dans le développement de robots pour la livraison à domicile. Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués. C’est CNBC qui a révélé l’opération après avoir consulté un avis envoyé aux prestataires de livraison tiers d’Amazon. Selon le média américain, le géant du e-commerce a indiqué dans ce document que cette technologie serait utilisée conjointement avec les livreurs et qu’elle a « le potentiel d’améliorer encore la sécurité et l’expérience client globale, notamment lors des dernières étapes de la livraison. ».

Amazon avait déjà investi dans Rivr

Ce rachat coule de source. Amazon avait déjà investi dans Rivr, via son fonds d’innovation industriel lancé en 2022 pour soutenir les technologies d’entreposage et de logistique. En mars dernier, Bezos Expeditions, la société de capital-risque fondée par le fondateur et président exécutif d’Amazon, avait également participé au tour de table initial de la start-up zurichoise, d’un montant de 22 millions de dollars. L’acquisition de la jeune pousse n’est donc qu’une suite logique à ces investissements. D’après CNBC, Amazon souhaite tester la manière dont les systèmes Rivr peuvent être intégrés à ses activités, en recueillant des informations avant de passer aux déploiements réels.

Les robots de Rivr peuvent se déplacer dans des environnements urbains complexes

Fondée en 2023 au sein de l’ETH Zurich, Rivr est une entreprise zurichoise qui développe des robots quadrupèdes capables de se déplacer dans des environnements urbains complexes. Ces appareils peuvent marcher et rouler selon la configuration du terrain. Ils embarquent plusieurs systèmes de sécurité pour éviter les collisions et disposent de feux pour être visibles dans l’obscurité. Déjà déployés dans plusieurs pays, ils participent aux opérations de livraison en transportant les colis à proximité des domiciles. Lors d’une course, un robot Rivr embarque dans une camionnette avec un livreur. Une fois arrivé à destination, il prend une direction à pied, tandis que le livreur prend une autre. Il se présente ensuite audit domicile et ouvre une trappe pour déposer délicatement le colis sur le paillasson du client.

Chaque robot peut effectuer jusqu’à 200 livraisons par jour

Rivr a déjà mené des projets pilotes à Milton Keynes (Royaume-Uni), où ses robots livrent des repas depuis quelques restaurants jusqu’au domicile des clients, en partenariat avec Just Eat. À Zurich, la start-up collabore avec Swiss Post dans le cadre d’un programme de livraison de colis pour l’e-commerce. Aux États-Unis, elle a un partenariat avec Veho à Austin et d’autres villes. Chaque robot peut effectuer jusqu’à 200 livraisons par jour. La machine est conçue pour prendre en charge des tâches répétitives, réduisant ainsi la pénibilité du travail des livreurs et augmentant le débit des livraisons.

Amazon avait échoué avec son propre robot Scout

Dans sa notification aux partenaires de services de livraison, Amazon a déclaré que la technologie doit aider « les livreurs à transporter les colis des véhicules de livraison jusqu’aux portes des clients ». Le groupe compte tester le produit sur le terrain dans les prochains mois, afin de recueillir des informations concrètes et intégrer les commentaires avant un déploiement. Vu les investissements, il devrait s’atteler à faire mieux cette fois ci. Son propre robot de livraison autonome, Scout, lancé en 2019, avait été abandonnée en 2022.