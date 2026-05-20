« Quelles beautés ! », les Galeries Lafayette fêtent leur nouvel espace beauté

Les Galeries Lafayette Paris Haussmann ont récemment inauguré un nouvel espace dédié à la beauté, désormais le plus vaste de France. Cet écrin renforce la position des magasins comme une destination incontournable du luxe et du travel retail. Son ouverture est accompagnée de l’opération « Quelles Beautés ! ». Prévue jusqu’au 31 mai 2026 dans toute la France, cette campagne dévoile une sélection exclusive de produits de mode ultra-personnalisés.

Après 18 mois de travaux, les Galeries Lafayette Paris Haussmann ont inauguré en avril un nouveau hub géant dédié à la beauté contemporaine. Avec près de 4000 mètres carrés de surface de vente, c’est désormais le plus grand espace beauté de France. Il permet à l’enseigne de grands magasins de doubler presque son portefeuille de marques pour atteindre 450 références. L’offre inclut les produits de soins, le maquillage, les parfums et les accessoires, dans un joyeux mélange de marques emblématiques et de pépites exclusives.

Le parcours beauté des Galeries Lafayette se répartit sur trois étages

Dorénavant, le parcours beauté des Galeries Lafayette occupe trois étages. Le niveau -1 est consacré aux soins, à la parapharmacie géante et à la K-Beauty (beauté coréenne). On y retrouve des marques de skincare comme The Ordinary, Kat Burki, Tirtir, EviDenS de Beauté ou Cosmetics 27. Côté parapharmacie, La Roche-Posay, Caudalie ou SkinCeuticals se mettent en évidence. Pour ce qui concerne la K-Beauty, on a Medicube, Torriden et Beauty of Joseon. Aussi, cet espace comprend des cabines de soins signées La Prairie, La Mer ou Clarins.

Les grandes maisons iconiques au rez-de-chaussée

Au rez-de-chaussée, il y a les grandes maisons iconiques comme Dior, Chanel, Louis Vuitton, Bottega Veneta, Guerlain, Prada ou encore Saint Laurent. Elles cohabitent là avec des marques de maquillage telles que Charlotte Tilbury, Nars ou Hourglass. Dans cet espace immersif, les univers se croisent et se mettent en scène. Les stores offrent à voir des matériaux de qualité dans une scénographie parfaitement conçue pour engager une clientèle exigeante, aussi internationale que française.

La haute parfumerie en bonne place au premier étage

Enfin, au premier étage, la haute parfumerie prend toute sa place. Là, les collections privées de Dior, Chanel, Guerlain, Maison Francis Kurkdjian, L’Officine Universelle Buly ou encore Loewe en mettent plein le nez. Une offre complémentaire de maroquinerie et de prêt-à-porter y figure pour créer un dialogue entre les catégories. Ces aménagements visent à répondre aux attentes d’une cliente du luxe, à la recherche d’exception et d’exclusivité. « L’expérience, hautement personnalisée, séduit une clientèle à 75% internationale avec des flaconnages bijoux atteignant plusieurs dizaines de milliers d’euros. », explique Alix Morabito, directrice de l’offre et des achats des Galeries Lafayette depuis septembre 2025.

L’opération « Quelles Beautés ! » des Galeries Lafayette jusqu’au 31 mai

Pour marquer l’inauguration de ce nouvel espace beauté, les Galeries Lafayette ont lancé l’opération « Quelles Beautés ! », du 17 avril au 31 mai. Articulée autour de pop-ups et d’expériences, cette initiative propose un terrain de jeu et d’expression exceptionnel. Les clientes découvrent les dernières innovations skincare, les collections exclusives et les tendances incontournables. Elles profitent aussi d’ateliers de gravures sur flacon afin de personnaliser les flagrances, et d’animations florales pour tout achat d’un extrait. En outre, les visiteuses ont accès à un parcours artistique conçu en collaboration avec le Centre Pompidou-Metz, composé de nombreuses œuvres réparties sous la coupole.