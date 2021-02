Elon Musk veut envoyer les premiers touristes dans l’espace en 2021

Et si 2021 rentrait dans l’Histoire, moins pour l’épidémie de Covid-19 que pour l’envoi des premiers touristes spatiaux ?

C’est une annonce officielle de SpaceX : ce 1er février, le groupe a annoncé sa volonté de lancer sa première mission de tourisme spatial pour le quatrième trimestre de cette année 2021. Censée durer plusieurs jours, elle doit permettre de mettre en orbite pendant plusieurs jours des touristes spatiaux autour de la terre.

Un défi technologique rendu possible grâce à la fusée réutilisable Falcon 9 lancée depuis le centre spatial Kennedy de Floride. Baptisée « Inspiration4 », la mission doit durer plusieurs jours en permettant aux touristes d’effectuer un tour complet du globe toutes les 90 minutes. Soit une dizaine de levers de soleil pendant 24h ! À bord de ce premier parcours touristique au-dessus de la stratosphère, Jared Isaacman, fondateur et patron de l’entreprise Shift4 Payments. Le milliardaire a déjà acheté les 4 places disponibles dans le module et a annoncé qu’il ferait don des trois autres sièges à ses côtés à bord de la capsule Dragon à « des individus issus du grand public, dont l’identité sera annoncée dans les semaines à venir ».

Si vous souhaitez postuler, c’est le moment où jamais : rendez-vous sur inspiration4.com pour proposer votre candidature… Avec un peu (beaucoup) de chance, vous pourriez faire partie des heureux élus. Mais attention, les critères sont précis : un siège est disponible à condition de verser un don à la fondation St Jude, qui travaille sur les maladies infantiles. Une seconde place est cependant ouverte à condition de raconter son parcours d’entrepreneuriat, qui doit être inspirant. Les quatre individus, comme Jared Isaacman, « recevront un entraînement d’astronaute commercial donné par SpaceX » a précisé la compagnie.

En novembre dernier, quatre astronautes avaient été mis sur orbite avec succès par la capsule Crew Dragon du groupe d’Elon Musk, avant de rejoindre la Station spatiale internationale (SSI). La capsule Dragon était devenue, une semaine auparavant, le premier engin spatial à être certifié par la Nasa depuis la navette spatiale, quarante ans plus tôt.

La Nasa s’est tournée vers le secteur privé avec SpaceX et Boeing en 2011, après avoir fait le deuil de son projet finalement avorté de faciliter les vols spatiaux avec ses fameuses navettes spatiales. Un changement de stratégie s’était alors opéré : laisser le secteur privé conquérir le marché « bas orbital » du tourisme autour de la planète terre, et se concentrer sur les missions lunaires et martiennes. Pour ce qui est du premier défi, Elon Musk semble en passe de le relever, ce n’est désormais qu’une question de mois.