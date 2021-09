Facebook et Instagram préserveraient-ils certains grands comptes des règles de modération ?

Ce lundi 13 septembre, le Wall Street journal a affirmé après une longue enquête que Facebook et Instagram « protégeraient » les gros comptes des règles communes en termes de modération. Une injustice, ou une nécessité ?

Selon le quotidien américain, un programme de Facebook permet à certaines célébrités, responsables politiques et internautes en vue de ne pas avoir à obéir aux mêmes règles sur la modération des contenus que le reste des utilisateurs.

Baptisé « Crosscheck » ou « XCheck », ce programme n’applique pas les mêmes contrôles aux messages postés sur les comptes Facebook et Instagram de ces « VIP » que sur les comptes lambda, assure le quotidien économique, en citant des documents internes à l’entreprise.

Le programme a inclus jusqu’à 5,8 millions d’abonnés en 2020, dont certains sont exemptés des règles, tandis que d’autres peuvent poster des messages enfreignant théoriquement les instructions en attendant qu’un employé de Facebook les examine.

Cela ne signifie pas qu’il y a « deux systèmes de justice » au sein du groupe, a rétorqué Andy Stone, un porte-parole de Facebook, dans une série de tweets. Si certaines pages ou comptes reçoivent une deuxième couche de vérification, c’est pour s’assurer que les règles sont mises en œuvre de façon appropriée et « éviter des erreurs », a-t-il affirmé. « Nous savons que l’application de nos règles n’est pas parfaite et qu’il y a des compromis faits entre vitesse et précision », a-t-il reconnu.



Pour le conseil de surveillance de l’entreprise, la mise en place de mesures spéciales sur la modération des contenus est gênante. Cet organisme « a exprimé à plusieurs reprises son inquiétude quant au manque de transparence dans les processus de modération de contenus de Facebook, en particulier en ce qui concerne la gestion incohérente par l’entreprise des comptes les plus en vue », a déclaré le porte-parole de l’instance.



Un grand écart probablement mis en place pour éviter que les « stars » présentes sur les réseaux sociaux ne subissent pas les signalements massifs et incessants, et que leurs comptes « sautent » régulièrement.