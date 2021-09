Mali : Aliou Diallo reçoit les championnes de l’Afrobasket U16

Aliou Boubacar Diallo a reçu, lundi 23 août 2021, les joueuses de l’équipe féminine de basket U16 du Mali après leur victoire au championnat d’Afrique de leur catégorie, au Caire (Egypte). Le milliardaire malien leur a offert quatre millions de FCFA, montrant encore une fois son patriotisme.

« Un avenir brillant pour un Mali qui gagne »

Après avoir été battu par cette équipe en phase de poule, le Mali s’est imposé, le dimanche 15 août 2021, contre l’Egypte en finale du championnat d’Afrique féminin U16 FIBA 2021 au Caire, sur le score de 68-65. Les Aigles remportaient ainsi leur 7e titre consécutif dans cette compétition, qui n’a pas connu d’autres vainqueurs depuis sa création en 2009. Fier de cette nouvelle prouesse, Aliou Boubacar Diallo a reçu, une semaine après leur sacre, à sa résidence à Bamako, les néo championnes de l’Afrobasket U16 accompagnées de leur encadrement et de membres de la Fédération malienne de basketball (FMBB). Au cours de cette cérémonie, il a félicité les adolescentes ainsi que leur staff pour avoir porté haut les couleurs du pays. « Leur joie contagieuse est l’expression d’un avenir brillant pour un Mali qui gagne », a souligné le milliardaire.

Comme à son habitude, Aliou Diallo a fait parler son cœur en remettant quatre millions de FCFA à l’équipe. Chacune des 13 joueuses aura précisément 200 000 FCFA ; les 1 400 000 FCFA restants reviennent au staff. Qualifiant cette contribution de « modeste », l’entrepreneur a souhaité aux demoiselles, une belle carrière et beaucoup de trophées pour la suite. Il n’a pas manqué de féliciter également l’équipe nationale de basket des garçons de la même catégorie, qui n’a pas connu la même joie. Elle a été battue sur le fil par l’Egypte (63-62), qui prend ainsi sa revanche.

Une philanthropie qui s’exprime depuis trente ans à travers sa fondation Maliba

Comme ces championnes et ces vice-champions, Aliou Boubacar Diallo aimerait placer le Mali au sommet des Etats Africains. C’est pourquoi, il va briguer la magistrature suprême pour une seconde fois en février 2022, après la tentative de 2018. Cette année-là, il avait fini à une très honorable place de troisième, derrière le président d’alors Ibrahim Boubacar Keita (IBK) et l’opposant historique Soumaïla Cissé. Ce dernier est décédé en décembre 2020, deux mois après sa libération par des islamistes au nord du pays. Pour la présidentielle prochaine, des sondages du cabinet Statix donnent Aliou Diallo largement favori.

Pour faire gagner le Mali, l’homme d’affaires a concocté un plan Marshall, qui sera doté de plus de 15.000 milliards de FCFA. Cet ambitieux programme, très orienté économie, fait de belles promesses à la jeunesse. Il prévoit notamment le financement de l’entrepreneuriat pour permettre la création de dizaines de milliers d’emplois pour les jeunes. La fondation Maliba d’Aliou Diallo forme déjà, depuis trente ans, les jeunes filles et les femmes aux activités génératrices de revenus. Aussi, cette institution construit et réhabilite les écoles. Elle attribue en outre des bourses d’études aux étudiants et étudiantes en Afrique du nord (Maroc, Algérie, Tunisie), en France et au Canada.

Un vol spécial pour les supporters maliens au CHAN

Dans son plan Marshall, le PDG d’Hydroma a inscrit la construction de nouvelles écoles et universités partout sur le territoire national. Il n’oublie pas le sport puisqu’il envisage de développer des infrastructures partout. On l’imagine aisément, l’entrepreneur va résoudre le problème du manque récurrent de financements pour l’organisation des championnats locaux et pour la participation des Aigles aux compétitions internationales. Notons qu’Aliou Diallo parraine déjà de nombreux tournois, notamment ceux de basket. Sa fibre patriotique le pousse aussi à se substituer à l’Etat. Ainsi, en février 2021, il a affrété un vol spécial pour convoyer 400 supporters maliens au Cameroun afin d’apporter leur soutien au Mali, en finale du CHAN contre le Maroc.