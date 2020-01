La NASA découvre une nouvelle planète dans une « zone habitable » 

Elle se trouve à cent années-lumière de la Terre et a été baptisée TOI 700 d par la NASA. Cette nouvelle planète de la taille de la Terre se situe dans une « zone habitable » et vient d’être découverte par le satellite TESS et grâce à l’oeil attentif de plusieurs astronomes amateurs. Explications.

Découverte d’une nouvelle planète potentiellement habitable

Comme l’explique Paul Hertz, directeur de la division d’astrophysique de la NASA au journal Le Monde, il semblerait que le satellite TESS commence à faire ses preuves et à « trouver des planètes de la taille de la Terre et en orbite autour d’étoiles proches ». En effet, ce lundi 6 janvier, la NASA a annoncé qu’une nouvelle planète venait d’être découverte, à une distance ni trop éloignée, ni trop proche de son étoile permettant ainsi que de l’eau liquide y soit potentiellement présente.

Un nouveau système, une étoile et trois planètes

Une découverte qui aurait pu n’avoir jamais lieu sans l’aide de plusieurs astronomes amateurs qui ont découvert une erreur de classification initiale qui a permis de comprendre explicitement la nature de ce nouveau système composé d’une étoile et de trois planètes autour. La présence de cette planète a ensuite été confirmée par le télescope spatial Spitzer.

TOI 700 serait petite étoile puisqu’elle représenterait environ 40 % de la taille et de la masse de notre Soleil. Trois planètes ont été par la suite découvertes autour d’elle : TOI 700 b, c et d. Il n’y aurait que la planète TOI 700 d dans la zone habitable. Pour le moment, les chercheurs ne savent pas encore réellement de quoi elle se compose. On sait simplement qu’elle fait 20% de plus que la taille de la Terre et qu’elle fait le tour de son étoile en 37 jours. Elle reçoit également 86 % de l’énergie fournie par le Soleil à la Terre.

Elle est la première planète à avoir été découverte par TESS, lancé en 2018. Ce satellite a pour but de fixer une partie du ciel pour tenter de détecter des objets et des planètes qui passent devant les étoiles, créant ainsi une baisse temporaire de luminosité de l’étoile. À partir de maintenant, de nombreux astronomes sont dédiés à cette mission afin d’observer TOI 700 d avec d’autres instruments pour obtenir de nouvelles données et informations.