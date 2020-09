La plateforme Netflix nous a mal habitués avec ses (souvent très bons) reportages. Une fois de plus, elle excelle avec The Final Flight, le récit dramatique du premier et dernier vol de la navette Challenger.

28 janvier 1986. La navette spatiale de la mission STS-51-L décolle. 73 secondes plus tard, l’engin explose en vol et tout son équipage meurt sur le coup. Une commission spéciale est enclenchée et les programmes spatiaux sont interrompus pendant 32 longs mois. Le docu-série de la plateforme Netflix devrait ravir les fans de conquête spatiale.

4 épisodes pour comprendre les causes de l’accident

Archives et interviews ont la part belle dans ce reportage qui sera disponible sur Netflix le 16 septembre prochain. Les 4 épisodes reviendront sur la vie des passagers (cinq astronautes et deux spécialistes de charge utile) et s’intéresseront de plus près à ce qui a pu causer l’accident.

Son envol devait avoir lieu le 22 janvier 1986. Seulement voilà, des retards liés à la mission précédente lui font prendre du retard. 23 janvier, puis 24 janvier, c’est enfin la date du 27 janvier qui est annoncée. Ce jour-là, on se rend malheureusement compte qu’il y a un souci au niveau de la trappe d’accès extérieur de la navette : elle ferme mal. Le temps de régler le problème, voilà qu’un vent trop violent souffle sur la piste d’atterrissage de secours, il est impossible de décoller.

Inquiétudes et réticences pour le décollage de la navette

Nous arrivons donc au 28 janvier. Il fait très froid dehors, la température frôle des valeurs négatives qui correspondent également aux températures limites autorisées pour un décollage. Les ingénieurs sont inquiets. Le froid pourrait abîmer les joints toriques en caoutchouc qui assurent l’étanchéité de l’appareil. Les nombreuses inquiétudes de ces derniers sont pourtant rejetées, il faut décoller aujourd’hui.

Six secondes et six dixièmes avant le décollage, les trois moteurs principaux de la navette sont mis en marches et le véhicule est lancé. Rapidement, le bras à hydrogène gazeux se rétracte depuis le réservoir externe. Il ne se replie pas correctement et de la fumée commence à se dégager ainsi que des gaz chauds. Petit à petit, des flammes apparaissent alors que la situation paraît encore normale pour tout le monde.

D’un seul coup, le propulseur d’appoint à poudre droit se détache du pylône de liaison, le dôme arrière du réservoir d’hydrogène l’imite et finit par se désintégrer. Personne ne pourra jamais le vérifier, mais à ce moment-là, tout porte à croire que l’équipage est déjà inconscient. L’appareil termine sa course en s’écrasant à 224km/h sur la surface de l’océan. C’est désormais officiel, les sept membres de l’équipage, Francis R. Scobee, Judith Resnik, Ronald McNair, Ellison Onizuka, Gregory Jarvis, Michael J. Smith, et Christa McAuliffe sont morts.