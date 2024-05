La Paris Games Week 2024 : Une nouvelle édition prometteuse !

Du 23 au 27 octobre 2024, le Parc des Expositions – Porte de Versailles à Paris vibrera au rythme de la Paris Games Week (PGW). Cet événement incontournable pour les passionnés de jeux vidéo en France et en Europe promet une édition riche en nouveautés, animations et rencontres inoubliables.

Un programme riche et diversifié

La PGW 2024 proposera un programme complet pour tous les goûts et tous les âges. Les visiteurs pourront découvrir les dernières sorties et exclusivités des plus grands studios de jeux vidéo, participer à des tournois eSport endiablés, rencontrer leurs développeurs préférés et assister à des conférences inspirantes.

Des animations pour tous

La PGW ne se limite pas aux jeux vidéo. De nombreuses animations seront également au programme pour divertir les visiteurs, tels que des espaces de réalité virtuelle, des concours de cosplay, des démonstrations de jeux rétro et bien plus encore.

Un tremplin pour les talents français

Cet événement est également une occasion unique pour les développeurs de jeux vidéo français de mettre en avant leurs créations. Un espace dédié leur permettra de présenter leurs jeux au public et de rencontrer des professionnels du secteur.

Ne manquez pas cette occasion unique de plonger au cœur de l’univers passionnant du jeu vidéo !