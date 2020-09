La Grande Epicerie de Paris fête la rentrée des vins

C’est l’évènement gastronomique de cette rentrée 2020. Du 9 septembre au 15 octobre 2020, venez fêter les vins et les cuvées engagées à la Grande Epicerie de Paris au coeur du 7e arrondissement.

Les trésors de la Grande Epicerie de Paris

Au programme, des offres exceptionnelles qui vont vous permettre de découvrir la diversité de la cave de la Grande Epicerie. Et si vous doutiez encore des trésors dont elle regorge… rendez-vous sur place ! Cette année, c’est l’agriculture biologique et biodynamique qui est à l’honneur avec une belle sélection de vins.

Si vous faites partie des amateurs et amatrices de bonnes saveurs et de bons breuvages alors c’est un évènement à ne pas manquer. Les produits d’exceptions se bousculent dans les allées pour venir chatouiller votre palais. L’institution gastronomique parisienne entend célébrer le savoir-faire des vignerons et de tout le terroir français. Au total, c’est une cinquantaine de références qui sont répertoriées.

Respect de l’homme et de l’environnement

L’objectif reste cependant de mettre à l’honneur la fabrication du vin dans le respect de l’homme et de l’environnement. Cette démarche se veut vertueuse dans le but de soutenir les producteurs qui cultivent leurs vignes en harmonie avec la nature tout en permettant à leurs vins d’atteindre les plus hauts niveaux d’exigence.

Languedoc, Côtes du Rhône ou encore vins de Loire, les techniques se veulent respectueuses tant en matière de viniculture que de viticulture. Et côté prix ? Pas de quoi se ruiner puisque certaines cuvées sont proposées à moins de 20 euros. De quoi s’offrir de belles références engagées pour bien terminer l’été.