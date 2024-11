La musique de jeu vidéo s’installe confortablement aux Grammy Awards

En 2025, pour la troisième année de suite, la musique de jeu vidéo sera à l’honneur aux Grammy Awards, une cérémonie qui récompense les meilleurs artistes et les meilleurs techniciens dans l’industrie américaine de la musique et du disque. Cinq compositeurs de bande sonore de jeux compétiront pour remporter la statuette, dont Pinar Toprak (Avatar : Frontiers of Pandora) et Bear McCreary (God of War Ragnarok Valhalla).

La nuit des Grammy Awards, une cérémonie de récompense annuelle des meilleurs artistes et meilleurs techniciens de l’industrie américaine de la musique et du disque, se tiendra le 2 février 2025. Pour la troisième année consécutive, après 2023 et 2024, elle mettra à l’honneur les compositeurs de musiques de jeux vidéo.

La musique de jeu vidéo aura une nouvelle statuette

Cinq compositeurs de bande sonore de jeux vidéo seront en concurrence en février prochain pour décrocher la célèbre statuette. Il s’agit de Pinar Toprak (pour la musique du jeu « Avatar: Frontiers of Pandora »), Bear McCreary (pour celle de God of War Ragnarök: Valhalla), John Paesano (Marvel’s Spider-Man 2), Wilbert Roget (Star Wars Outlaws) et Winifred Phillips (Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord).

C’est la troisième année consécutive que Bear McCreary est nominé aux Grammy Awards. En 2024, le compositeur avait été sélectionné pour la musique de Call of Duty Vanguard, et en 2023 pour celle du jeu original God of War Ragnarök. Cependant, il n’a jamais remporté le prix. Hormis Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord, un remake du RPG Wizardy, toutes les œuvres viennent de deux grands éditeurs : Sony et Ubisoft.

Les fans regrettent l’absence de créations étrangères

Le premier prix, en 2023, avait été remporté par Stephanie Economou pour la musique d’Assassin’s Creed Valhalla : L’Aube du Ragnarök (Ubisoft). Cette année, c’est Stephen Barton et Gordy Haab qui ont obtenu la récompense grâce à leur travail sur la musique de Star Wars : Jedi Survivor (Electronic Arts). En 2025, Star Wars Outlaws pourrait à son tour l’emporter car l’univers Star Wars ça parle… Mais cette année peut-être aussi la bonne pour Bear McCreary. Rendez-vous dans un peu moins de trois mois !

Pour les fans de jeux vidéo, la sélection des Grammy Awards est loin de représenter l’industrie dans son ensemble et ce qu’elle propose en matière de bandes originales puissantes et variées. On s’étonne en particulier de ne pas y voir des productions japonaises. Mais cérémonie ne récompense que des artistes américains. Il existe seulement quelques prix spécifiques pour l’étranger.

La musique de jeu vidéo pour une ouverture sur une industrie très lucrative du gaming

Les amateurs de jeux vidéo n’en démordent pas cependant. Ils pensent qu’il est peut-être temps de se manifester en envoyant des mails aux organisateurs pour leur dire de changer de critères. Ils imaginent aussi des campagnes de critiques sur les réseaux sociaux pour dénoncer ce prix américano-américain. Leur objectif est d’élargir la sélection à l’étranger. En attendant, on peut déjà se réjouir que la musique de gaming s’installe confortablement aux Grammy.

Plus de 70 ans après sa création, cette cérémonie donne enfin à la musique de jeu vidéo ses lettres de noblesse. La Recording Academy, qui organise les Grammy Awards, a sans doute compris l’intérêt d’intégrer cette catégorie liée à un secteur en plein boom. L’association souhaite certainement tirer profit d’une industrie mondiale juteuse, atteignant les 200 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Elle gagnerait aussi à capter l’attention de la Gen Z, dont le gaming est la première source de divertissement.