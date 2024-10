Minecraft, le film : pour les fans, tout est à refaire

Après avoir visionné trois trailers en septembre, les fans de Minecraft ne sont pas contents du résultat offert par le film. Les effets spéciaux seraient pourris et les dialogues aussi marrants qu’une blague Carambar. Ils font dorénavant pression sur Warner Bros pour tout recommencer ou apporter de nécessaires modifications.

Depuis septembre, Warner Bros. Pictures a publié des bande-annonce du très attendu A Minecraft Movie (2025). Pour ce projet, la maison de production a choisi une approche adaptative similaire à celle des films Pokémon Detective Pikachu et Sonic the Hedgehog, en fusionnant l’action en direct et l’animation. Ainsi, les acteurs sont sur fond vert pour que des éléments animés puissent s’y insérer.

Plus d’un million de dislikes après la première bande-annonce de Minecraft, le film

Le réalisateur Jared Hess a assuré que cette approche était un hommage fidèle au jeu et à sa communauté de créateurs. Mais cet avis n’est pas partagé par les fans, qui n’apprécient pas du tout ce qu’ils voient et entendent dans les trailers. Quelques jours après la publication de la première bande-annonce, plus de 1,7 million de dislikes ont été enregistrés par l’extension Chrome Return Youtube Dislike. Dans la section des commentaires, les critiques négatives pleuvent.

Les commentateurs se plaignent de ne pas retrouver dans le film, tout ce qui faisait le charme de Minecraft. Ils ont la désagréable impression que les effets spéciaux ont été faits à partir d’une version d’un vieux logiciel de 3D. Ce qui aurait donné des images irréalistes et déplaisants, avec notamment des animaux d’apparence réaliste sous la forme d’une foule de Minecraft.

Le résultat de A Minecraft Movie est une tragédie

Dan Law (CAS ’27), membre du conseil d’administration de Georgetown Gaming, parle d’« abominations qui essaient d’imiter les créatures de Minecraft sans intention ni soin. ». Pour lui, « le résultat est une tragédie ». Il préfère que Warner Bros reste fidèle aux fondamentaux de Minecraft, au lieu de tenter d’adapter les graphismes nostalgiques des jeux vidéo à une histoire d’action en direct moderne.

Certains fans relèvent aussi un problème d’éclairage. Les décors ou les personnages réels seraient mal intégrés aux images de synthèse et aux écrans verts. L’éclairage de la première bande-annonce serait même si horriblement brillant et artificiel qu’il ressemblerait plus à une publicité coûteuse du Super Bowl qu’à un vrai film. Face à ces ratés, la communauté conseille à Warner Bros de recommencer tout le travail.

Warner Bros cédera-t-il à la pression comme Paramount Pictures avec son Sonic ?

Ce ne sera pas la première fois qu’une maison de production revoit une création sous la pression des fans. Ce fut le cas pour Paramount Pictures, après la publication de la bande-annonce originale de Sonic the Hedgehog (2020). Le trailer avait un problème similaire d’animation de son Sonic, un peu trop « réaliste ». Beaucoup de gens détestaient ses proportions et ses traits du visage. Suite à de nombreuses critiques en ligne, la société de production a retardé la sortie du film de trois mois pour redessiner entièrement son personnage.