France : les réseaux d’affaires féminins fleurissent

Ces dernières années, plusieurs réseaux d’affaires exclusivement féminins ont été créés en France afin d’encourager à l’entrepreneuriat. Dans ces espaces, règnent entraide et bienveillance pour permettre aux femmes de prendre toute la place qui leur revient dans le milieu des affaires largement dominé par les hommes.

Bien que les femmes constituent la moitié de la population active (48 %) en France, elles ne représentent que 30 % des chefs d’entreprise, d’après des chiffres du Cese (Conseil économique, social et environnemental). Aussi, seulement 29 % des entreprises sont créées par des femmes, selon l’Insee. Pis, la plupart des sociétés fondées par elles sont des PME qui génèrent moins de chiffre d’affaires que les grands groupes dirigés par des hommes.

Les hommes captent 90 % du volume d’investissement

Cette faible représentativité des femmes parmi les fondateurs et patrons d’entreprise n’est pas une affaire de compétences car elles en ont autant que les hommes. Le problème se trouve dans le système patriarcal incarné par les stéréotypes de genre. Ceux-ci freinent la création d’entreprises par des femmes, mais aussi les privent de financements pour monter un business. D’après un baromètre du Boston Consulting Group, 90 % du volume d’investissement en 2020 était dirigé vers des entreprises masculines.

Les réseaux d’affaires féminins offrent un espace où règnent entraide et bienveillance

Ce déséquilibre dans les financements engendre évidemment une inégalité dans la sphère dirigeante. Pour changer cette situation, des communautés professionnelles exclusivement réservées à la gent féminine émergent depuis quelques années sur tout le territoire français. Elles visent à offrir un espace où règnent entraide et bienveillance, afin d’encourager l’entrepreneuriat féminin. Leur nombre a explosé en une dizaine d’années, passant de 200 à plus de 500 aujourd’hui.

Les réseaux d’affaires féminins traitent de problématiques propres aux femmes

Cette hausse importante reflète une vraie demande de la part des femmes. Les adhérentes sont à la recherche d’espaces qui puissent traiter des problématiques qui les concernent. Cela n’est pas possible dans des environnements mixtes. Parmi ces réseaux d’entraide figure Bouge ta boîte, qui rassemble plus de 2 000 dirigeantes issues de 80 secteurs d’activités. Créé en 2019, il organise chaque année des milliers de rencontres, en ligne ou en présentiel au sein de cercle local ou départemental.

Femmes Alignées, Les Premières, Action’elles, Sista…

On peut aussi citer Femmes Alignées, un réseau professionnel 100% féminin fondé en 2023 dans la Drôme. Cette communauté se distingue par son ancrage local et son approche innovante basée sur la sororité, le partage et l’entraide. Au nombre des autres organisations, on retrouve Les Premières, Willa, Femmes des Territoires, Femmes Business Angels, Sista, Les Audacieuses et Action’elles, qui accompagne les porteuses de projet et les cheffes d’entreprise.

Des réseaux d’affaires féminins pour certaines catégories de femmes

Il faut ajouter que certains réseaux se concentrent sur un secteur d’activités pour faire évoluer la situation des femmes. C’est le cas de Financi’elles, qui rassemble des réseaux internes de femmes cadres de la banque, de la finance et de l’assurance. Ou encore Cyberelles et StartHer, qui œuvrent dans le digital et dans les nouvelles technologiques. Enfin, il y a des communautés pour certaines catégories de femmes. Mampreneurs, par exemple, s’intéresse aux femmes chefs d’entreprise et mères en même temps.