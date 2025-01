Les Simpson : la fin d’un rituel

Disney a annoncé vendredi, qu’à partir de février, Les Simpson ne seront plus diffusés le dimanche soir, mais le mercredi soir. Ce changement du créneau historique ne plait pas aux fans, qui y voient le signe annonciateur d’une fin prochaine.

Le vendredi 3 janvier, Disney a annoncé que Les Simpson ne seront plus diffusés le dimanche soir, à partir de février prochain. A compter de cette date, la série de Fox passera désormais à la télévision le mercredi soir. L’horaire laissé vacant par Homer et les siens reviendra à l’autre programme phare, Family Guy. Cette autre série bénéficie déjà d’une forte popularité et d’un public fidèle. Elle pourrait renforcer son audience avec le nouveau créneau.

Disney rompt avec la tradition

En déplaçant Les Simpson au mercredi soir, Disney rompt avec la tradition. En effet, le programme, lancé en 1989, passait toujours le dimanche soir à 20h. Sauf un bref moment, dans les débuts, où il était diffusé le jeudi soir pour concurrencer The Cosby Show. Mais depuis 1994, soit plus de trente ans, la série culte occupe le créneau actuel . Cette stabilité a largement contribué à son succès et à sa longévité exceptionnelle.

Les Simpson risque de perdre leur audience

Les fans accueillent donc mal le changement après tant d’années d’une habitude devenue un rituel. Ils craignent de ne plus pouvoir regarder leur série préférée car mercredi se trouve en milieu de semaine. Certains pourraient être toujours au travail ou en chemin pour la maison, et d’autres à l’école ou occupé à autre chose. Le dimanche soir, en revanche, toute la famille était présente. Car c’est le weekend et le dernier moment pour se divertir avant d’entamer une nouvelle semaine éreintante.

Pamela Hayden part à la retraite

Ainsi, le changement d’horaire des Simpson pourrait entraîner une baisse drastique de l’audience. Ce qui serait un coup de grâce pour une série visiblement sur le déclin. Disney annonce notamment le départ de l’une de ses voix emblématiques. Pamela Hayden, qui a interprété plusieurs personnages clés, dont Milhouse et Rod Flanders. Elle part à la retraite après plus de 30 ans de service.

Un tournant dans l’histoire de la série

Même si un nouveau comédien aussi talentueux qu’elle reprend ces rôles, son départ marquera un tournant dans l’histoire de la série. Face à ces événements, de nombreux fans auraient aimé voir Les Simpson se conclure sur une note positive plutôt que de risquer une période de déclin. Ils estiment qu’un dernier épisode, diffusé lors du créneau historique du dimanche soir, aurait peut-être permis de clore en beauté les folles aventures de Marge, Homer, Bart, Lisa et Maggie.

Une fin originale pour les Simpson ?

Mais il n’est pas aisé de conclure en beauté une série de 36 épisodes, qui a bercé toute une génération. Matt Selman, showrunner des Simpson, a laissé entendre que le programme ne prendra pas fin de si tôt. Néanmoins, si fin il doit y avoir, il n’aimerait pas qu’elle soit classique, à l’eau de rose, où tout le monde se marie et finit heureux. Sellman souhaite quelque chose d’original. « Ça pourrait juste être une bonne histoire à propos de la famille », a-t-il suggéré.