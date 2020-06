Instagram dévoile quelques secrets de son algorithme

Près de 70% des 18-29 ans utilisent Instagram et chaque jour, ce sont plus de 500 millions de stories qui sont échangées dans le monde. Des chiffres à faire tourner la tête. Mais que se cache-t-il vraiment derrière l’un des réseaux sociaux les plus utilisés au monde ? Lors d’une séance de question-réponse organisés par les créateur du réseau social, quelques détails concernant son algorithme ont été donnés.

Quand vous scrollez sur votre fil d’actualité Insta, vous vous demandez souvent comment certaines propositions de profils peuvent être aussi bien ciblées… ou tout simplement à côté de la plaque. Si le fonctionnement du fil d’actualité d’Instagram est un secret bien gardé, quelques informations sont parvenues jusqu’à nous.

L’importance du taux d’engagement

En ce qui concerne les profils « vérifiés » (ces fameux profils réservés aux personnalités), les représentants du réseau social affirment que ces derniers ne sont pas plus favorisés que d’autres lors des propositions de contact. Ils rappellent alors l’importance du taux d’engagement dans la popularité d’une personne.

Avant 2016, le fil d’actualité d’Instagram était ce qu’on appelle « antéchronologique » : la dernière photo publiée apparaissait en premier à l’ouverture de l’application. Désormais, c’est le tout-puissant monsieur algorithme qui est aux commandes pour vous proposer les publications et stories les plus pertinentes dans votre fil… en fonction de leur taux d’engagement.

L’algorithme s’adapte et s’améliore constamment

Du côté d’Instagram, on se justifie comme on peut de ce silence en ce qui concerne l’algorithme : les règles qu’il suit ne peuvent être publiées puisque ce dernier « s’adapte et s’améliore constamment à mesure qu’il assimile de nouvelles données ». Il serait même différent selon chaque utilisateur. Ainsi, si vous êtes abonné aux mêmes comptes que votre conjoint, votre fil d’actualité sera certainement différent, car Instagram le personnalise en fonction des intérêts exprimés par vos Likes.

Photos, vidéos, rien n’est réellement favorisé : si vous êtes plutôt vidéos (que vous en likez plus que les photos) vous en verrez apparaître plus régulièrement dans votre fil d’actualité qu’une personne qui serait plus « photos ».

Pas de différences entre les comptes

En ce qui concerne les compte business ou personnel, le réseau social affirme qu’un compte pro n’est pas plus mis en avant qu’un autre, tout comme les profils certifiés n’offrent pas plus d’avantages : le rôle joué par la nature du compte est donc moindre. Pour rappel, Instagram propose trois catégories de comptes : le compte “personnel” pour les utilisateurs lambda, le compte “professionnel” pour les entreprises et enfin, le compte “créateur” pour les influenceurs.

En revanche, c’est bel et bien le taux d’engagement qui génère de l’importance aux contenus. Plus un contenu va être vu, aimé et commenté, plus il aura de chance de remonter en tête de liste. L’organisation de sondage ou les questions posées dans les posts des influenceurs ne sont donc pas toujours anodines ! Les réponses et rebonds des suiveurs stimulant le taux d’engagement du profil.